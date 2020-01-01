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قلق كبير بسبب احتفالات ريال مدريد المرتقبة بالدوري الإسباني

الخميس 09 يوليو 2020 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قلق كبير بسبب احتفالات ريال مدريد المرتقبة بالدوري الإسباني


وكالات / سما /

تحدث خوسيه مانويل فرانكو، مندوب الشرطة في العاصمة الإسبانية مدريد، عن الاحتفالات المرتقبة لجماهير ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، إذا فاز الفريق باللقب وسط جائحة كورونا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة الوصيف، قبل 4 جولات من نهاية الدوري الإسباني.

واعتاد لاعبو ريال مدريد على الاحتفال بالبطولات مع جماهيرهم في ساحة سيبيليس، ومن المتوقع تجمع مشجعي النادي للاحتفال باللقب الغائب منذ 3 سنوات.

وقال خوسيه مانويل فرانكو، في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو“، أن الشرطة ستنشر جهازًا خاصًا يتناسب مع الوضع الحالي للوباء إذا فاز ريال مدريد بالدوري، وطلب من مشجعي الميرنجي توخي الحذر.

وأضاف فرانكو بأن الشرطة على دراية باحتمالية تتويج ريال مدريد بالليجا هذا الأسبوع، وتتخذ جميع الاحتياطات اللازمة. وقال مازحًا بأنه سيحتفل باللقب على طريقته الخاصة.

#ريال مدريد #الدوري الإسباني

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