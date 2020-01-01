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فيديو.. برشلونة يضغط على الريال ويهزم إسبانيول ويرسله للدرجة الثانية

الخميس 09 يوليو 2020 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يضغط على الريال ويهزم إسبانيول ويرسله للدرجة الثانية


وكالات / سما /

حقق نادي برشلونة فوزًا ثمينًا بأقل مجهود على جاره اللدود إسبانيول، وأرسله رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية.

برشلونة حقق الفوز على إسبانيول بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء على ملعب كامب نو، ضمن فعاليات الجولة رقم 35 من مسابقة الدوري الإسباني.

الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، لم يسدد برشلونة أي مرة على مرمى إسبانيول الذي كان أخطر وأهدر أكثر من فرصة محققة للتسجيل لولا العارضة وتألق تير شتيجن.

ومع بداية الشوط الثاني دفع كيكي سيتيين بإنسو فاتي بدلًا من سيميدو، وبعد نزوله بـ 5 دقائق فقط حصل على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي مع لاعب إسبانيول.

وبعد 3 دقائق، حصل لوزانو لاعب إسبانيول على بطاقة حمراء مباشرة لنفس السبب بعد تدخل قوي على بيكيه، وأكمل الفريقين المباراة بـ 10 لاعبين.

ونجح لويس سواريز في تسجيل هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 56 من أحداث الشوط الأول بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس دييجو لوبيز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 76، في المركز الثاني من جدول ترتيب الليجا بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر، والذي ينتظره مواجهة ضد ألافيس ستقام مساء الجمعة.

بينما تأكد هبوط إسبانيول بشكل رسمي، والذي يحتل المركز الأخير برصيد 24 نقطة.

#برشلونة #إسبانيول #الدوري الاسباني

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