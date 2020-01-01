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تمهيدا للاغلاق الكامل

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر مناقصة ضخمة للمواد الغذائية بهدف توزيعها على المنازل

الخميس 09 يوليو 2020 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر مناقصة ضخمة للمواد الغذائية بهدف توزيعها على المنازل


القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية ان قيادة الجبهة الداخلية في اسرائيل تعد مناقصة ضخمة لإعداد طرود غذائية لتوزيعها مباشرة على المنازل ، في حالة الإغلاق الكامل أو الجزئي في المدن والأحياء بسبب تفشي فيروس كورونا .

وتفحص اللجنة الوزارية بإيعاز من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إمكانية فرض الإغلاق الشامل أو الجزئي على 9 بلدات، وذلك عقب الارتفاع بمعدلات الإصابة بالفيروس.

وتقول الصحيفة ان من بين المدن والبلدات التي من الممكن فرض تقييدات وإغلاق كامل أو جزئي على أحياء سكنية داخلها وبعضها بلدات حريدية أو أحياء سكنية للحريديم: القدس، والرملة، واللد، وأسدود، ورعنانا، وبني براك، وكريات ملاخي وموديعين عيليت.

ومن المتوقع حسب الصحيفة أن يتم الإعلان عن المناقصة بعد توزيع آخر عبوات غذائية متبقية من المزاد السابق هذا الأسبوع .

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، حذر فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن القومي من انهيار نظام العيادات الخارجية موضحا أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية على الفور ، فقد تكون هناك حاجة لإغلاق عام في غضون أسبوعين.

وفي أبريل الماضي ، وضغت قيادة الجبهة الداخلية خطة لتقسيم اسرائيل إلى خمس مقاطعات وتقاسمت العديد من سلاسل البيع بالتجزئة المسؤولية عن مختلف المناطق. وبموجب الخطة ، كان مطلوبا من التجار إعداد سلال طعام أسبوعية لمدة حوالي ثلاثة أسابيع.

كما كان حوالي 1000 جندي يعملون للنقل والتوزيع في الإغلاق الاول.و من المتوقع أن يبدأ الاستعداد ، بالنظر إلى الارتفاع المستمر في الاصابات والخوف من تفشي خطير للفيروس.

#فيروس كورونا #اسرائيل #اغلاق

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