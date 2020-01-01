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إسرائيل تسرّع تسلحها بطائرات جديدة استعدادًا للمعركة مع إيران

الخميس 09 يوليو 2020 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تسرّع تسلحها بطائرات جديدة استعدادًا للمعركة مع إيران


القدس المحتلة / سما /

طلبت إسرائيل في الأيام الأخيرة الماضية من الولايات المتحدة الأمريكية تبكير موعد وصول طائرات شحن الوقود الأمريكية الجديدة إلى سلاح الجو الإسرائيلي.
 
ووفقًا للقناة 12 العبرية، فإن الحديث يدور عن طائرة شحن وقود حديثة من نوع "KC-46" التي تم تطويرها من طائرة "بوينغ" المدنية، حيث كان من المفترض أن تصل هذه الطائرات إلى إسرائيل خلال السنوات الأربعة المقبلة، إلا أن إسرائيل تقدمت بطلب تبكير وصول هذه الطائرات لتصل خلال العامين المقبلين.
 
وفي ذات السياق، وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على بيع إسرائيل 990 مليون لتر من الوقود الخاص بالطائرات المقاتلة النفاثة، حيث اشترت إسرائيل الوقود النفاث من أموال المساعدات الأمريكية بقيمة 3 مليار دولار.
 
وأوضح المراسل العسكري في القناة 12، نير دبوري، أن طلب إسرائيل تبكير موعد وصول طائرات شحن الوقود، يأتي في إطار الاستعداد للمعركة مع إيران.
 
وفيما يتعلق بشراء إسرائيل كمية كبير من الوقود النفاث الخاص بتشغيل الطائرات الحربية المقاتلة، قال دبوري: إنه "لولا إقدام إسرائيل على شراء هذا الوقود لربما قد تعطلت طائرات سلاح الجو عن العمل".

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