حماس: الاعتقالات بالضفة محاولة لعرقلة مسار العمل الوطني

غزة / سما /

اعتبرت حركة حماس، اليوم الخميس، أن اعتقال الاحتلال لعدد من قياداتها وكوادرها بالضفة، محاولة بائسة وفاشلة لوقف التصدي للمشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية وخاصةً مخطط الضم.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي، إنه وبرغم هذه الاعتقالات، سنواصل نضالنا ضد الاحتلال ومشاريعه، وسنواصل تطوير مسار الوحدة مع كل مكونات شعبنا وصولاً لاستراتيجية نضال مشتركة لمواجهة مخطط الضم الاستعماري.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، القياديين في حركة حماس، جمال الطويل وحسين أبو كويك بعد مداهمة منزليهما في البيرة وبيتونيا.