الاحتلال يعتقل 17 مواطنا من الضفة بينهم طالبة جامعية

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 17 مواطنا من محافظات الضفة.

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من قرية بيت عنان، شمال غرب القدس المحتلة، وهما: معاذ المطري، ومحمد عبيد المطري، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

واختطفت قوة إسرائيلية خاصة، الليلة الماضية، الفتى عمر احمد خليل محمود من العيسوية من بلدة العيسوية، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رامي غيث من بلدة سلوان، عقب اعتداء مجموعة من المستوطنين عليه أثناء تواجده قرب حائط البراق في القدس.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الرحمن محمود حنيني (28 عاما)، بعد أن داهمت منزله في المدينة وفتشته.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين، وهم: جمال الطويل من حي ام الشرايط، وحسين أبو كويك من مخيم الأمعري في البيرة، والطالبة في جامعة بيرزيت ربى عاصي، من بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين، وهما: وجدي نايف جردات (24 عاما) من بلدة سعير شرق الخليل، ومحمد صلاح القواسمة من مدينة الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة سعير عرف منها: منزل سواح عطا جردات، وفي مدينة الخليل منزل عوني أبو داود في منطقة الضاحية، وياسر صلاح القواسمة.

كما داهمت قوات خاصة بلدة يطا جنوبا، وبلدة الشيوخ شمال غرب الخليل وفتشت عدة منازل عرف من اصحابها عيد محمد حلايقة .

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من البلدة القديمة من مدينة الخليل، وهم سعيد نضال العويوي، وشقيقه سعد، بعد ان داهمت منزليهما وفتشتهما.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، الشاب محمد فلاح عويس من مخيم جنين على حاجز عسكري جنوب المدينة، أثناء عودته قادما من رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة أسرى محررين من مدينة جنين وبلدة ميثلون، وهم: عبد الله عيف زكارنة، وبسام أبو علي، وعلم مساد، من مدينة جنين، والأسير المحرر ماجد حافظ نغيرات، الذي يعمل رئيسا لقسم الصحة في بلدية ميثلون، وذلك بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.