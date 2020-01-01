بعد تخليه عن ترامب.. كاني ويست: الله طلب مني الترشح للرئاسة الأمريكية

وكالات

قال مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، إنه يعتقد أن الله طلب منه الترشح للرئاسة، مؤكدا تخليه عن دعمه للرئيس الحالي دونالد ترامب.

واعترف ويست في المقابلة التي أجرتها معه مجلة "فوربس"، بتخلفه عن الموعد النهائي لتسجيل ترشحه في العديد من الولايات، لكنه قال إنه سيتخذ قراره النهائي بشأن خوض غمار السباق الرئاسي في الأيام الثلاثين المقبلة.

وبشأن طموحاته الرئاسية، قال ويست "نحن نناقش هذا الأمر منذ سنوات"، مشيرا إلى داعمين اثنين رئيسيين هما زوجته، نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، ورجل الأعمال، الملياردير إيلون ماسك.

وأضاف المغني الملياردير لـ"فوربس": "لنرى إن كان التعيين سيكون في عام 2020 أو في 2024، لأن الله هو من يعين الرئيس"، مضيفا: "إذا فزت في عام 2020، فسيكون ذلك تعيينا من الله".

وكان ويست البالغ 43 عاما، قد أثار دهشة الأمريكيين بإعلانه في تغريدة على موقع "تويتر" عزمه على منافسة ترامب، قبل أربعة أشهر من الانتخابات الأمريكية الرئاسية في نوفمبر القادم.

وأشار مراقبون إلى أن الناخبين بإمكانهم الاقتراع لكاني ويست في بعض الولايات، حتى وإن لم يكن اسمه مدرجا على قائمة المرشحين، ما يؤدي إلى الإضرار بالمرشح الديمقراطي بايدن المنافس الرئيسي لترامب، خاصة في الولايات المتأرجحة، حيث فاز ترامب بفارق ضئيل عام 2016 لكنه الآن متخلف عن المرشح الديمقراطي.