الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين، من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين وجدي نايف جردات (24 عاما) من بلدة سعير شرق الخليل، ومحمد صلاح القواسمة من مدينة الخليل.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل في بلدة سعير عرف منها: منزل سواح عطا جردات، وفي مدينة الخليل منزل عوني أبو داود في منطقة الضاحية، وياسر صلاح القواسمة.

كما داهمت قوات خاصة بلدة يطا جنوبا، وبلدة الشيوخ شمال غرب الخليل وفتشت عدة منازل عرف من اصحابها عيد محمد حلايقة .