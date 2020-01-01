رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة صباح اليوم الخميس، في عناوينها على خبر الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس محمود عباس ونظيره الروسي فلادمير بوتين.

كما تناولت الصحف الثلاث في عناوينها خبر قطع الاحتلال التيار الكهربائي عن 19 بلدة وقرية وخربة جنوب غرب جنين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- بوتين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس: توافق دولي على حل القضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية.

- الرئيس يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برحيل الأمير خالد بن عبد العزيز

- الأحمد يجري اتصالا هاتفيا مع بوغدانوف

- اشتية: العمال أول ضحايا جائحة كورونا التي تعيشها فلسطين والعالم

- قطع وإحراق أشجار والاستيلاء على أراض في الضفة... تصعيد خطير في القدس.. هدم واعتقالات...

- الاحتلال يقطع التيار الكهربائي عن 19 بلدة وقرية جنوب غرب جنين

- رفضت مختلف التكتيكات الأميركية الإسرائيلية الهادفة لتنفيذه... التنفيذية: تغيير توقيت الضم أو مساحته مجرد ألاعيب تمارس لخداع العالم

- 130 منظمة أهلية وحقوقية وناشطون مكسيكيون طالبوا حكومتهم بإدانة المخطط الاستعماري

- توقيع وثيقتي شرف في جنين وبيت لحم للتقيد بالبروتوكولات الصحية

- الاتحاد الاوروبي يخصص 22 مليون يورو من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

* " الأيام":

- بوتين يؤكد للرئيس دعم روسيا لحل الدولتين والالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية

- حالتا وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا

- خلال 24 ساعة: حالتا وفاة و475 إصابة بكورونا غالبيتها في محافظة الخليل و21 بالعناية المركزة

- الداخلية: إسرائيل تعرقل عمل أجهزتنا الأمنية في المناطق ج للضغط علينا

- مستوطنون يقيمون بركسات فوق أراضي الساوية... مصادرة أراض في محافظة طولكرم وسلفيت واقتلاع وإحراق أشجار زيتون في ياسوف وبورين

- رحبت بالإعلان المشترك لحركتي فتح وحماس ... التنفيذية: ضم شبر واحد من أرضنا كضمها جميعا ويؤدي إلى نفس النتائج

- 70 مستوطنا يقتحمون الأقصى وتوقيف التفكجي ومدير الإعمار لساعات

- الحكم بالسجن 73 شهرا على مواطن مقدسي

* "القدس":

- خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي... الرئيس: مستعدون للذهاب إلى مفاوضات برعاية اللجنة الرباعية

- ارتفاع شهداء الحركة الأسيرة إلى 224 ... استشهاد الأسير سعيد الغرابلي بعد 26 عاما من المعاناة والإهمال الطبي

- حالتا وفاة و475 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

- 71 إصابة جديدة بكورونا في القدس

- توغل محدود شرق غزة وإطلاق نار وسط وجنوب القطاع... مستوطنون يقيمون عددا من البركسات ويحرقون أشجار زيتون جنوب مدينة نابلس

- 129 مستوطنا يقتحمون الاقصى واعتقال مدير لجنة الاعمار ومصلين

- تعمل لعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة... اللجنة التنفيذية: تغيير توقيت الضم أو مساحته ألاعيب تمارس لخداع العالم

- الحكومات الإسرائيلي نقلت ملكية عشرات المنازل والأراضي في المدينة للمستوطنين... السلام الآن: قرار الضم سيكون له انعكاسات خطيرة على القدس المحتلة