قلقيلية.. إجراء أوّل عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بـ"كورونا"

قلقيلية / سما /

شهد مستشفى عمر القاسم في بلدة عزون شرق قلقيلية التابع لمستشفى درويش نزال الحكومي، اليوم الأربعاء، إجراء أول عملية ولادة قيصرية، لأم من مدينة نابلس مصابة بفيروس "كورونا".

وأفاد مدير مستشفى درويش نزال في قلقيلية رامز عبد الله، في تصريح صحفي، بأن طاقما طبيا في دائرة الطب النسائي والولادة وبالتعاون مع طاقم طبي وتمريضي خاص بالفيروس، نجحوا بإجراء العملية القيصرية في مستشفى عزون، رغم صعوبتها، وسط اتخاذ الإجراءات الوقائية، مضيفا أن الوضع الصحي للأم والجنين جيد.

يذكر أن مستشفى عمر القاسم تم تخصيصه مؤخرا إجراء عمليات الولادة للأمهات المصابات بفيروس "كورونا" في شمال الضفة الغربية، بعد أن كان مخصصا لمعالجة المصابين بالفيروس في محافظة قلقيلية، والذين يتم تحويلهم الآن إلى طولكرم.