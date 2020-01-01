  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نحن الآن في مرحلة تهديد وجودي.. "حماس" تؤكد سعيها لعقد لقاء وطني جامع

الأربعاء 08 يوليو 2020 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
نحن الآن في مرحلة تهديد وجودي.. "حماس" تؤكد سعيها لعقد لقاء وطني جامع


غزة / سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك توافق مع القوى الوطنية على رفض كل مخططات "صفقة القرن".

وأكد بدران، خلال لقناة "القدس"، أن القيادات الفلسطينية كانت على علم مسبق بالاتصالات بين "حماس" و"فتح"، وأطلعناهم على تطورات العلاقة مع الأخيرة، وجميعهم باركوا هذه الخطوات.

وأوضح أننا نسعى لعقد لقاء وطني جامع، ولا يهمنا الشكل والمناسبة، لكن يهمنا المضمون، أن يجتمع ممثلو الشعب الفلسطيني ويقررون في هذه المرحلة الخطرة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يتم الاجتماع الوطني الجامع بعيدا عن الاحتلال وسيطرته.

وأضاف: "نحن الآن في مرحلة تهديد وجودي، ولهذا موضوع الاجتماع الوطني المقرر أمر مهم بالنسبة لحماس والقوى الفلسطينية".

وبين أن اللقاء الوطني الجامع هو مطلب فلسطيني جامع، بعدما وصل مسار التسوية إلى طريق مسدود، لافتاً إلى أن قرار التحلل من الاتفاقيات جاء منسجما مع مطالب القوى الفلسطينية.

وأردف: "ندرك أن الجهة الوحيدة القادرة على إيقاف الاحتلال هو شعبنا الفلسطيني لذلك نحن نسعى لتوحيد الموقف الفلسطيني السياسي، وكذلك في الميدان".

#حماس #حسام بدران #المصالحة #فتح #مخططات الضم

الأكثر قراءة اليوم

هكذا استخدمت اسرائيل «داعش» لضرب المقاومة في غزة

تحديد موعد عيد الأضحى 2020 فلكياً ..

التنمية الاجتماعية توضح حقيقة موعد صرف شيكات الشؤون

دبلوماسي عربي سفيراً لإسرائيل لدى إريتريا

عارضة الازياء العالمية "بيلا حديد" : إنستجرام يحاول ان يجردنا من فلسطينيتنا

ابنة أخ ترامب تصف عمها بـ"النرجسي والكاذب" والبيت الأبيض يرد

استشهاد الأسير سعدي الغرابلي من غزة داخل مستشفى كابلان الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة: وفاة مواطن 67 عاما من بيت أمر متاثراً بإصابته بفيروس كورونا

الرجوب

الرجوب: الاحتلال مستفز جدا من ظهوري مع العاروري.. ويحاول جرّنا الى مربع الدم..!

معاريف: هل اضطر نتنياهو إلى “النووي الإيراني” للتغطية على إخفاقاته في الضم وكورونا؟

الخارجية تصدر اعلانا مهما بشأن رحلات الإجلاء

معاريف: إسرائيل ستواجه تحديات أمنية مع غزة ولبنان وإيران خلال موجة كورونا الحالية