نحن الآن في مرحلة تهديد وجودي.. "حماس" تؤكد سعيها لعقد لقاء وطني جامع

غزة / سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك توافق مع القوى الوطنية على رفض كل مخططات "صفقة القرن".

وأكد بدران، خلال لقناة "القدس"، أن القيادات الفلسطينية كانت على علم مسبق بالاتصالات بين "حماس" و"فتح"، وأطلعناهم على تطورات العلاقة مع الأخيرة، وجميعهم باركوا هذه الخطوات.

وأوضح أننا نسعى لعقد لقاء وطني جامع، ولا يهمنا الشكل والمناسبة، لكن يهمنا المضمون، أن يجتمع ممثلو الشعب الفلسطيني ويقررون في هذه المرحلة الخطرة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يتم الاجتماع الوطني الجامع بعيدا عن الاحتلال وسيطرته.

وأضاف: "نحن الآن في مرحلة تهديد وجودي، ولهذا موضوع الاجتماع الوطني المقرر أمر مهم بالنسبة لحماس والقوى الفلسطينية".

وبين أن اللقاء الوطني الجامع هو مطلب فلسطيني جامع، بعدما وصل مسار التسوية إلى طريق مسدود، لافتاً إلى أن قرار التحلل من الاتفاقيات جاء منسجما مع مطالب القوى الفلسطينية.

وأردف: "ندرك أن الجهة الوحيدة القادرة على إيقاف الاحتلال هو شعبنا الفلسطيني لذلك نحن نسعى لتوحيد الموقف الفلسطيني السياسي، وكذلك في الميدان".