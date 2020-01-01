لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن وتسجيل 8 حالات شفاء

عمان /سما/

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، لا محلية ولا خارجية.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 8 حالات شفاء جميعها في مستشفى الأمير حمزة، إضافة لإجراء 6530 فحصا مخبريّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن في الأردن 440825 فحصا.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق "أمان" للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حـــالات الإصابة في وقت مبكّر.