"الخارجية": 173 وفاة و3426 إصابة و1457 حالة تعافٍ في صفوف جالياتنا حول العالم

رام الله / سما /

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد، في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 173 وفاة، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين في السعودية والبرازيل.

وأعلنت الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، تسجيل 34 إصابة جديدة بالفيروس بين جالياتنا في الولايات المتحدة الأميركية، والسلفادور، وغواتيمالا، والبرازيل، ما يرفع عدد الإصابات حتى اللحظة إلى 3426، فيما سجلت 1457 حالة تعاف.

وقالت إنه استكمالا لجهود دولة فلسطين في إنهاء الترتيبات والتنسيقات اللازمة لمغادرة الدفعة الثانية من العالقين في الوطن الى الإمارات العربية المتحدة، اطمأن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك اليوم في استراحة أريحا على سفر هذه الدفعة وتضم 52 مواطنا، ومغادرتهم عبر معبر الكرامة باتجاه مطار الملكية علياء الدولي للالتحاق بعملهم وأسرهم.

وأكد فريق العمل المختص في الوزارة بأن الدفعة الأولى من العالقين في الضفة الغربية المحتلة، والراغبين بالالتحاق بأعمالهم وأسرهم في الخارج سيغادرون الى إسطنبول يوم غد الخميس.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" للمواطن إبراهيم عبد الخالق عبد الرزاق أبو غزة (61 عاما)، ما يرتفع عدد الوفيات الى 47، مضيفة أنه لم تسجل إصابات جديدة ليسقر عدد الإصابات على 99 إصابة

وتتابع السفارة والقنصلية مع الجهات السعودية المختصة، اجراءات الدفن وتقف عند احتياجات اسرة وذوي الفقيدة والحالات المصابة وفقا لإمكانياتها.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن محمد الطرايرة، بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الوفيات الى 3، فيما سجلت إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات الى 48.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، أكد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية هناك، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية في ولايتي فلوريدا وميشيغان، ليرتفع عدد الإصابات الى 1887، فيما لم يتم رصد اية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 64.

من جانيها، قالت سفارة دولة فلسطين لدى السلفادور، إنه تم تسجيل 10 إصابات جديدة في صفوف الجالية، وهي اول إصابات بالفيروس بينهم.

وتقوم السفارة بالتواصل مع الحالات المصابة وأسرها يوميا للاطمئنان على وضعهم الصحي والمعيشي والوقوف عند احتياجاتهم.

كما أفادت بتسجيل 12 اصابة في صفوف الجالية في غواتيمالا ليرتفع عدد الإصابات الى 21، مؤكدة ان الوضع الصحي لهم جيد وتحت الرقابة الطبية، وأنها على تواصل معهم للاطمئنان على صحتهم.

وعممت السفارة على أبناء الجالية في السلفادور، وغواتيمالا، وهندوراس بضرورة الالتزام ببروتوكولات الدول المضيفة الصحية، وحثتهم على التقييد بطرق وأساليب الوقاية من الفيروس، والاتصال على أرقام الطوارئ الخاصة بالسفارة لتقديم المساعدة اللازمة لهم.