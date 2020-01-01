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محكمة سالم تصدر أحكاماً بالسجن بحق 4 أسرى

الأربعاء 08 يوليو 2020 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة سالم تصدر أحكاماً بالسجن بحق 4 أسرى


رام الله / سما /

 أصدرت محكمة سالم العسكرية، اليوم الأربعاء، على أربعة أسرى بالأحكام الفعلية بالسجن.

وأفادت مصادر محلية بأن محكمة الاحتلال حكمت على الأسير وسيم أحمد سليم زيود من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بالسجن 28 شهراً بالإضافة لغرامة مالية قدرها 4000 شيكل.

كما حكمت على الأسير المقدسي محمود عبد اللطيف بالسجن الفعلي مدة 73 شهراً ، إضافة إلى 12 شهراً على قضية أخرى، كان حُكم عليها سابقاً.

وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن الفعلي مدة 6 أشهر بحق الأسير حربي مجدي عاشور من نابلس، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة ألفي شيكل، وهو معتقل منذ فبراير الماضي.

كما حكمت المحكمة، بالسجن بحق الأسير حمدي عماد الكامل من بيت لحم، مدة 18 شهراً.

#محكمة سالم العسكرية #اسرائيل #اسرى

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