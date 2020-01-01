اثناء ذهابه لإحدى قواعد الجيش.. الكشف عن تفاصيل "خلل خطير" في مروحية "كوخافي"

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن "خلل خطير" حدث في مروحية رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي.



وبحسب القناة العبرية، خلال الحدث توقف محرك من أصل محركين عن العمل، بينما كان كوخافي على متن مروحية في طريقه من مقر الكنيست إلى إحدى قواعد الجيش.

وأضافت القناة أنه خلال محاولة السيطرة أوقف الطيارون المحرك الثاني، وبدأت المروحية تهوي من ارتفاع 100 قدم حتى وصلت لحوالي 30 مترا من الأرض، حيث أدرك الطيارون أنهم ارتكبوا خطأ فقاموا فورا بتشغيل المحرك وتمكنوا من السيطرة على المروحية، وقرروا الاستمرار في الرحلة حتى قاعدة تل نوف، لم تقع إصابات في الحادث والجيش فتح تحقيق.