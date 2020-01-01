ريفلين ينتقد الحكومة الاسرائيلية:"لم تطور قواعد واضحة لمواجهة كورونا"

القدس المحتلة / سما /

انتقد الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء اليوم الطريقة التي تواجه بها الحكومة فيروس كورونا، وطالب في كلمته اليوم بتكثيف الجهود لمواجهة الفيروس في اطار جهاز واحد ، وقال:"حتى اليوم، دولة اسرائيل لم تطور "قواعد مواجهة" واضحة ومتماسكة لمواجهة الفيروس" وتابع الرئيس"لا يوجد جهاز واحد يقوم بتركيز المعلومات، النضال، المواجهة، السيطرة، والنقاش امام الجمهور ومع الجمهور".

وطالب الرئيس الحكومة التعامل مع مكافحة فيروس كورونا كقضية امن قومي، وادارة المعركة بحزم- لكن مع شفافية كاملة امام الجمهور وممثلي الكنيست. وقال :"لا يوجد مكان للحسابات السياسية لوزارة الامن امام وزارة الصحة. يجب ان يتولى زمام الامور هيئة قادرة على الحصول على افضل النتائج، وحين تكون جميع الوزارات خاضعة لها وتقوم بمساعدتها".

واضاف ريفلين:"امننا القومي يتطلب مواجهة حازمة ومتزنة مع الازمة الصحية" وتابع "امننا القومي يحتاج الى اعادة تأهيل الاقتصاد الاسرائيلي الذي تكبد ويتكبد ضربة قاتلة. امننا القومي يحتاج الى اعادة ثقة الجمهور في النظام السياسي، وتوحيد الانقسامات العميقة في الشعب والتي كشف عنها بكل قوتها المتفجرة في العام الانتخابي الذي لم ينتهي".

وفي سياق متصل، امر وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس ان يتم خلال 48 ساعة فتح ثلاثة فنادق لمرضى كورونا، وعلى الاقل يتم ملائمة احدها لمجتمع الحريديم. وحتىي اليوم يعمل في اسرائيل 12 فندق لمرضى كورونا، 6 منها تم ملائمتها لمجتمع الحريديم.

في المقابل، وزاة الامن والجيش الاسرائيلي بواسطة الجبهة الداخلية يقومون هذه الايام بمضاعفة جهودهم للتوعية مع السلطات المحلية وصناديق المرضى، من اجل تشجيع اخلاء المرضى الى الفنادق، بالتشديد على المناطق التي بها تركيز كبير للمرضى.