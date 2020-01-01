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الأحمد يؤكد رفض القيادة لمختلف التكتيكات الأميركية– الإسرائيلية الهادفة لتنفيذ الضم

الأربعاء 08 يوليو 2020 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد يؤكد رفض القيادة لمختلف التكتيكات الأميركية– الإسرائيلية الهادفة لتنفيذ الضم


رام الله / سما /

بحث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، التطورات والمستجدات السياسية الفلسطينية، وسبل مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، ومخاطرها.

وأكد الأحمد، خلال اتصال هاتفي أجراه مع بوغدانوف، رفض القيادة الفلسطينية لمختلف التكتيكات الأميركية– الإسرائيلية الهادفة لتنفيذ خطة الضم والأبرتهايد.

كما بحث الجانبان، سبل تعزيز الصف الوطني من خلال الحوار مع فصائل العمل الوطني، تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

#عزام الاحمد #ميخائيل بوغدانوف

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