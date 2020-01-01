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الصحة الإسرائيلية: حالتا وفاة و632 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 08 يوليو 2020 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: حالتا وفاة و632 إصابة جديدة بكورونا


القدس المحتلة / سما /

توفي شخصان وشُخصت 632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ منتصف الليلة الماضية حتى حوالي الساعة السابعة من مساء اليوم، الأربعاء، حسبما جاء في المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية.

وارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا المستجد إلى 33175، في حين وصل عدد المتعافين إلى 18315، ليبلغ بذلك عدد الإصابات النشطة 14516 مريضًا، في ارتفاع شهري بنسبة 556% (2607 إصابة نشطة في الثامن من حزيران الماضي).

وذكرت الوزارة أن يوم أمس، الثلاثاء، شهد تسجيل 1348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء 28143 فحصا للكشف عن الإصابة بـ"كوفيد 19"؛ في حين لفتت إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى مساء اليوم، بلغت 13979.

ووصلت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 344 حالة، بعد تسجيل حالتين جديدتين منذ منتصف الليلة الماضية، في زيادة بلغت 0.6%.

وأظهرت المعطيات أن الحالات الخطرة وصلت إلى 113، وبيّنت أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى تنفس اصطناعي بلغ 39 بعد تدهور الحالة الصحة لـ4 مرضى، في زيادة وصلت إلى 11.4%.

وأشارت الوزارة في حصيلتها المسائية حول مُستجدات فيروس كورونا إلى أن 4.5 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات، في حين يتلقى 14111 مريضًا العلاج في المنازل وفي الفنادق التي أعدتها الحكومة الإسرائيلية لاستقبال مصابي كورونا.

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