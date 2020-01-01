  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اعتصام لسائقي "العمومي" في بيت لحم احتجاجاً على عدم استثنائهم من الإغلاق

الأربعاء 08 يوليو 2020 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتصام لسائقي "العمومي" في بيت لحم احتجاجاً على عدم استثنائهم من الإغلاق


بيت لحم / سما /

نظم سائقو المركبات العمومية في محافظة بيت لحم، اليوم، اعتصاماً عند مفرق باب الزقاق وسط مدينة بيت لحم، احتجاجاً على قرار الحكومة تمديد الإغلاق الشامل خمسة أيام جديدة، مطالبين باستثناء المركبات العمومية من هذا القرار أُسوةً ببقية المؤسسات الاقتصادية، كالبنوك وغيرها.

وأغلق السائقون الغاضبون الشارع أمام الحركة المرورية، مؤكدين أنهم لن يلتزموا بهذا القرار.

وقال رمضان الصيفي، أحد السائقين: إن القرار يضر بهم وبعائلاتهم، ومن شأنه أن يُدخلهم في جائحة أخطر بكثير من جائحة كورونا، وهي جائحة الجوع والفقر.

وأضاف: "لقد مررنا بتجرية قاسية في الموجة الأُولى من الجائحة التي استمر فيها الإغلاق ثلاثة أشهر، وأدت إلى نتائج وخيمة علينا وعلى أطفالنا"، مؤكداً أن "الاحتجاج اليوم هو للتأكيد على رفض هذه القرارات غير المنسجمة مع مصالح المواطن، ونحن طلبنا لقاءً مع المحافظ اللواء كامل حميد كي يستمع إلى مطالبنا".

من جانبه، قال أحمد جابر، نقيب السائقين العموميين في بيت لحم، الذي كان حاضراً في الاعتصام: إن النقابة تقف مساندةً لمطالب أعضائها، وإن لديها قراراً بضرورة القيام بعمل السائقين ونقل الركاب بما يتناسب مع الالتزام بشروط السلامة العامة، نحن نريد بشكل عام التوافق بكل شيء لما فيه مصلحة المواطنين، بغض النظر عن أعمالهم واحتياجاتهم، خاصة أن السائق عندما يلتزم بإجراءات الإغلاق لا يعني ذلك أنه ممكن أن يتم التساهل معه في دفع استحقاقاته في الضريبة والجمارك ورسوم الترخيص، أي أن المركبة تُركَن أمام منزل سائقها، وعليها استحقاق، وهذا ما يرى السائقون أنه ليس عدلاً على الإطلاق".

#المركبات العمومية #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

هكذا استخدمت اسرائيل «داعش» لضرب المقاومة في غزة

صور.. ممثلة مصرية تقتل زوجها والنيابة تتخذ قرارا عاجلا

تحديد موعد عيد الأضحى 2020 فلكياً ..

التنمية الاجتماعية توضح حقيقة موعد صرف شيكات الشؤون

فتح توضح حقيقة الانباء المتداولة حول تحديد مكان وزمان المهرجان المركزي القادم ضد الضم

دبلوماسي عربي سفيراً لإسرائيل لدى إريتريا

عارضة الازياء العالمية "بيلا حديد" : إنستجرام يحاول ان يجردنا من فلسطينيتنا

الأخبار الرئيسية

معاريف: هل اضطر نتنياهو إلى “النووي الإيراني” للتغطية على إخفاقاته في الضم وكورونا؟

الخارجية تصدر اعلانا مهما بشأن رحلات الإجلاء

معاريف: إسرائيل ستواجه تحديات أمنية مع غزة ولبنان وإيران خلال موجة كورونا الحالية

تنفيذية المنظمة : اسرائيل لم تتراجع عن الضم وتتلاعب بالمواعيد

"كاحول لافان" يحذر: تشكيل لجنة تحقيق ضد القضاة قد يسقط الحكومة..!