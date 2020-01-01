صحافيون وناشطون من دول عربية يشاركون بمؤتمر للخارجية الاسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

نظمت وزارة الخارجية الاسرائيلية مؤتمرا صحافيا للاعلامي العربي عن طريق "الزوم" حول مواجهة اسرائيل لازمة كورونا، والتي عرضها مسؤولون من وزارة الخارجية، ووزارة الصحة والجيش الاسرائيلي.

وذكرت مصادر إسرائيلية أنه قد شارك في المؤتمر الصحافي عشرات الصحافيين والنشطاء من المغرب، والعراق، واليمن، والسودان، والسعودية، والامارات العربية، والبحرين.

وذكرت موقع "واينت" أن المشاركين أظهروا اهتماما بالتجربة الاسرائيلية، وسأل قسم منهم عن تأثير الحرارة على العدوى واخرين سألوا حول تطوير لقاح اسرائيلي. جزء من الاسئلة تطرقت الى جوانب تقنية: هل مناعة القطيع يمكن ان تشكل اداة فعالة لمواجهة كورونا، وهل طريقة فتح اقسام خاصة بكورونا في المستشفيات هي التوجه الصحيح. عدد من المشاركين وصفوا الوباء بأنه وباء مشترك.

حسن كعبية، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية للاعلام العربي قال ان "كورونا لا تميز بين شخص وشخص ولا تعرف الحدود. في وزارة الخارجية أطلعنا العالم العربي على المحاولة الاسرائيلية في مواجهة الفيروس. نحن سعداء ان نشهد الاهتمام الذي اثاره المؤتمر والمشاركة الفعالة التي كانت".

وسجل امس في اسرائيل 1,329 اصابة بفيروس كورونا وهو عدد الاصابات الاعلى الذي سجل في اسرائيل منذ بدء انتشار الفيروس.