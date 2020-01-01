  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صحافيون وناشطون من دول عربية يشاركون بمؤتمر للخارجية الاسرائيلية

الأربعاء 08 يوليو 2020 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحافيون وناشطون من دول عربية يشاركون بمؤتمر للخارجية الاسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

نظمت وزارة الخارجية الاسرائيلية مؤتمرا صحافيا للاعلامي العربي عن طريق "الزوم" حول مواجهة اسرائيل لازمة كورونا، والتي عرضها مسؤولون من وزارة الخارجية، ووزارة الصحة والجيش الاسرائيلي.

وذكرت مصادر إسرائيلية أنه قد شارك في المؤتمر الصحافي عشرات الصحافيين والنشطاء من المغرب، والعراق، واليمن، والسودان، والسعودية، والامارات العربية، والبحرين.

وذكرت موقع "واينت" أن المشاركين أظهروا اهتماما بالتجربة الاسرائيلية، وسأل قسم منهم عن تأثير الحرارة على العدوى واخرين سألوا حول تطوير لقاح اسرائيلي. جزء من الاسئلة تطرقت الى جوانب تقنية: هل مناعة القطيع يمكن ان تشكل اداة فعالة لمواجهة كورونا، وهل طريقة فتح اقسام خاصة بكورونا في المستشفيات هي التوجه الصحيح. عدد من المشاركين وصفوا الوباء بأنه وباء مشترك.

حسن كعبية، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية للاعلام العربي قال ان "كورونا لا تميز بين شخص وشخص ولا تعرف الحدود. في وزارة الخارجية أطلعنا العالم العربي على المحاولة الاسرائيلية في مواجهة الفيروس. نحن سعداء ان نشهد الاهتمام الذي اثاره المؤتمر والمشاركة الفعالة التي كانت".

وسجل امس في اسرائيل 1,329 اصابة بفيروس كورونا وهو عدد الاصابات الاعلى الذي سجل في اسرائيل منذ بدء انتشار الفيروس.

#الخارجية الاسرائيلية #فيروس كورونا #دول عربية #صحفيين

الأكثر قراءة اليوم

هكذا استخدمت اسرائيل «داعش» لضرب المقاومة في غزة

تحديد موعد عيد الأضحى 2020 فلكياً ..

التنمية الاجتماعية توضح حقيقة موعد صرف شيكات الشؤون

فتح توضح حقيقة الانباء المتداولة حول تحديد مكان وزمان المهرجان المركزي القادم ضد الضم

دبلوماسي عربي سفيراً لإسرائيل لدى إريتريا

عارضة الازياء العالمية "بيلا حديد" : إنستجرام يحاول ان يجردنا من فلسطينيتنا

ابنة أخ ترامب تصف عمها بـ"النرجسي والكاذب" والبيت الأبيض يرد

الأخبار الرئيسية

معاريف: هل اضطر نتنياهو إلى “النووي الإيراني” للتغطية على إخفاقاته في الضم وكورونا؟

الخارجية تصدر اعلانا مهما بشأن رحلات الإجلاء

معاريف: إسرائيل ستواجه تحديات أمنية مع غزة ولبنان وإيران خلال موجة كورونا الحالية

تنفيذية المنظمة : اسرائيل لم تتراجع عن الضم وتتلاعب بالمواعيد

"كاحول لافان" يحذر: تشكيل لجنة تحقيق ضد القضاة قد يسقط الحكومة..!