الخارجية تصدر اعلانا مهما بشأن رحلات الإجلاء

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن انتهاء التسجيل لديها للراغبين في المغادرة على الرحلات المتوجهة الى كل من: إسطنبول، وكييف، والكويت، وفرانكفورت، ونيويورك رحلة "14/7"، ومسقط.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن التسجيل يبقى مفتوحا لرحلة الدوحة حتى تاريخ 14 تموز/ يوليو، ورحلة نيويورك (طائرة 21/7) حتى التاريخ ذاته.

وأكدت أن على كل من يرغب بالسفر للعلاج في المملكة الاردنية الهاشمية، إجراء الاتصالات اللازمة مع المستشفيات الأردنية، لترتيب كل ما يتعلق بعلاجه وسفر، وليس التسجيل في الوزارة لهذا الغرض.

كما أعلنت تعذر سفر المواطنين الذين سجلوا للسفر الى المملكة العربية السعودية بسبب اغلاق المملكة لحدودها ومجالها الجوي.

وأكدت الوزارة اغلاق باب التسجيل للراغبين في العودة من جميع دول العالم الى ارض الوطن، مضيفة أيضا أن على جميع المغادرين امتلاك الوثائق القانونية المطلوبة التي تؤهلهم للسفر ودخول البلدان المضيفة، خاصة فيما يتعلق بصلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وأنها ستقوم بالإعلان عن اي تغيير يطرأ بشأن اي من البنود السابقة.