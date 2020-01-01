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جنين: وفد من اللجنة الشعبية للاجئين يلتقي مديرة الوكالة في المخيم

الأربعاء 08 يوليو 2020 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

 التقى وفد من اللجنة الشعبية للاجئين في محافظة جنين، اليوم، مديرة وكالة الغوث في مخيم جنين سهير خزيمية، بحضور علاء جبارين مدير الشؤون الاجتماعية في المحافظة.

وأوضحت العقيد فداء تركمان، نائبة رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في محافظة جنين، أن الزيارة اسهدفت التنسيق والتواصل من أجل تحسين الخدمات المقدمة للاجئين في مدينة جنين وقراها، وأيضاً تم استلام طلبات انتساب إلى كليات التعليم التابعة لوكالة الغوث، وهي: الكلية الجامعية للعلوم التربية وكلية قلنديا.

واستعرضت نشاطات وبرامج اللجنة لخدمة اللاجئين الذين يبلغ تعدادهم 80 ألف لاجئ بدون مخيم جنين.

#جنين #الاونروا

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