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سفير إيراني يحذر من استغلال إسرائيل دولة عربية لهجماتها

الأربعاء 08 يوليو 2020 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير إيراني يحذر من استغلال إسرائيل دولة عربية لهجماتها


طهران /وكالات/

 حذر دبلوماسي إيراني من قيام إسرائيل باستغلال الأراضي العراقية لتكون منطلقا لعملياتها.

وقال إیرج مسجدي، سفیر إیران لدی العراق، إنه من المستبعد أن "یتحول العراق إلی منطلق لنشاطات إسرائیل".

وأوضح مسجدي أثناء حدیثه خلال ملتقی دراسة التطورات السیاسیة الأخیرة في العراق والذي عقد بشکل افتراضي: "من المستبعد أن یصبح العراق منطلقا ومقرا لنشاطات الكیان الصهیوني".

ولفت السفير إلى "مسارعة إیران لمساعدة العراق للتخلص من إرهاب داعش"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا".

وتابع: "هنالك توقع وهو بما أن إیران دولة قویة ومتطورة وکبیرة، فیمكنها تقديم العون للعراق في بعض المجالات ومن بینها الجانب الأمني وکذلك في مواجهة فیروس کورونا".

#ايران #العراق #اسرائيل

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