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مستوى التوتر بين "إسرائيل" والسلطة ازداد بالفترة الأخيرة..

معاريف: إسرائيل ستواجه تحديات أمنية مع غزة ولبنان وإيران خلال موجة كورونا الحالية

الأربعاء 08 يوليو 2020 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: إسرائيل ستواجه تحديات أمنية مع غزة ولبنان وإيران خلال موجة كورونا الحالية


القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية أن مواجهة إسرائيل للموجة الثانية من فيروس كورونا قد تكون مصحوبةً بتوتر أمني كبير.
 
وقالت الصحيفة في تقرير لها إن تفشي وباء كورونا في أول موجةٍ له قد جلب فترة من الهدوء الأمني غير المسبوق تقريباً، و لكن مع مرور الوقت وانحسار وباء كورونا عادت التحديات الأمنية إلى الساحة.
 
وذكرت أن إيران مصممة على إثبات أنها لم تتخلى عن طموحها بالتواجد في المنطقة، وتواصل إرسال شحنات الأسلحة ودعم مشاريع دقة الصواريخ لحزب الله، وفي الوقت نفسه تتقدم في المشروع النووي.
 
ولفتت الصحيفة إلى أن أن لبنان في وضع إفلاس، وهذا الوضع يتسبب بضغط لقيادة حزب الله التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب أولوياتها، ولذلك فإن المنظومة الأمنية في "إسرائيل" تدرك بشكلٍ جيدٍ بأن صمامات الضغط في لبنان قد تكون موجهةً إلي "إسرائيل".
 
وحسب التقرير، فإن مستوى التوتر بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية ازداد في الفترة الأخيرة الماضية بشكلٍ كبير على إثر مسألة الضم، كما أن التنسيق الأمني والمدني توقف تماماً، فيما لا يوجد تصعيد في الميدان حتى الآن.
 
وأوضح أن المنظومة الأمنية تستعد لاحتمالاتٍ كهذه، وذلك كله بالتزامن مع تفشي انتشار فيروس "كورونا" في أراضي السلطة الفلسطينية، وخاصةً في الخليل، وقد يكون لذلك عواقب أيضاً.
 
ونبهت بأن الأحداث الأمنية الحالية ومن بينها إطلاق الصواريخ من غزة والانفجار في الموقع النووي في إيران المنسوب إلى "إسرائيل"، يشير إلى أن مواجهة "إسرائيل" لتفشي كورونا، قد تكون مصحوبةً هذه المرة بتوتر أمني كبير.

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