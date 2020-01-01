توقيع وثيقة شرف وطنية في جنين للتأكيد على التقيد بالبروتوكولات الصحية

جنين / سما /

وقع محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب وممثلون عن القوى الوطنية والاسلامية ورجال الإصلاح واللجان الشعبية للاجئين والمجالس والهيئات المحلية والبلديات والفعاليات المجتمعية والمؤسسة الأمنية والأهلية ولجان المرأة في المحافظة، اليوم، وثيقة شرف وطنية، تأكيداً على التقيد بالبروتوكولات الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

وتنص الوثيقة الوطنية على التقيد بالبروتوكولات الصحية بعدم التجمع، وبشكلٍ خاصٍّ فيما يتعلق بالأعراس وإلغاء بيوت العزاء والاكتفاء بتقديم التعازي عبر وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، وتحريم وتجريم إطلاق النار في أي مناسبة، وعدم استخدام المفرقعات واطلاق الرصاص في حفلات التخرج ونجاح الثانوية العامة، ودعوة العمال إلى أخذ الحيطة والحذر، والتوجه إلى المركز الطبية لاجراء الفحص الطبي حال عودتهم من أماكن عملهم.

وقال الرجوب: إن الوثيقة الوطنية جاءت تنفيذاً لإجراءات الحكومة بأخذ الحيطة بأسباب المرض، واتخاذ كافة التدابير الوقائية وإجراءات السلامة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين لمنع تفشي فيروس كورونا في المحافظة، مؤكداً أهمية العمل التكامل بين كافة المؤسسات الرسمية والأهلية وفصائل العمل الوطني ورجال الإصلاح والهيئات المحلية.

وشدد المتحدثون على "أهمية التوقيع على وثيقة الشرف الوطنية التي تشكل سداً لبث الوعي المجتمعي، خاصةً لمن يستخفون بخطورة الوباء، وضرورة تشديد إجراءات الوقاية، ودعم الطواقم الصحية التي تعمل بشكل متواصل للحد من تفشي وباء كورونا، وتحريك الروح العشائرية وتشكيل لجان تطبيق هذه الوثيقة، ومراقبة تنفيذها عبر وسائل الوقاية ضد الوباء الخطير حتى تبقى جنين خاليةً منه ليتسنى لنا اتخاذ خطوات نحو الأمام للتعامل مع المطالب التي تنادي بالالتفات إلى الوضع الاقتصادي".