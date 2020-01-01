بينت يطالب بالتحرك..مستوطنو "بيتار عيليت" يستغيثون بعد تفشي كورونا

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس كابينت كورونا عضو الكنيست نفتالي بينت إن الساعات ال 48 القادمة ستقرر مصير مستوطنة بيتار عيليت بعد تفشي فيروس كورونا فيها.



وذكرت القناة 7 العبرية أن بينت قام بجولة في المستوطنة وعقد اجتماعا طارئا مع رئيس بلديتها مئير روبنشتاين وفريق إدارتها، وقيادة الجبهة الداخلية هناك، بعد فرض إغلاق شامل فيها.



وحذر بينت أنه إذا فقدت السيطرة على فيروس كورونا فإن سيصاب آلاف الأشخاص في المدينة.



وأضاف: "سكان المدينة المصابين بكورونا يتوسلون لإخلاءهم للعلاج، وبدون ذلك سيتم إغلاق المستوطنة لمدة شهرين وهو أمر مدمر لحياة وأرزاق سكانها".



ودعا الحكومة الإسرائيلية للتحرك فورا في الساعات المقبلة لإنقاذ بيتار عيليت من كورونا.