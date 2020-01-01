  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بينت يطالب بالتحرك..مستوطنو "بيتار عيليت" يستغيثون بعد تفشي كورونا

الأربعاء 08 يوليو 2020 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت يطالب بالتحرك..مستوطنو "بيتار عيليت" يستغيثون بعد تفشي كورونا


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس كابينت كورونا عضو الكنيست نفتالي بينت إن الساعات ال 48 القادمة ستقرر مصير مستوطنة بيتار عيليت بعد تفشي فيروس كورونا فيها.
 
وذكرت القناة 7 العبرية أن بينت قام بجولة في المستوطنة وعقد اجتماعا طارئا مع رئيس بلديتها مئير روبنشتاين وفريق إدارتها، وقيادة الجبهة الداخلية هناك، بعد فرض إغلاق شامل فيها.
 
وحذر بينت أنه إذا فقدت السيطرة على فيروس كورونا فإن سيصاب آلاف الأشخاص في المدينة.
 
وأضاف: "سكان المدينة المصابين بكورونا يتوسلون لإخلاءهم للعلاج، وبدون ذلك سيتم إغلاق المستوطنة لمدة شهرين وهو أمر مدمر لحياة وأرزاق سكانها".
 
ودعا الحكومة الإسرائيلية للتحرك فورا في الساعات المقبلة لإنقاذ بيتار عيليت من كورونا.

#بينت #فيروس كورونا #عيليت

الأكثر قراءة اليوم

هكذا استخدمت اسرائيل «داعش» لضرب المقاومة في غزة

صور.. ممثلة مصرية تقتل زوجها والنيابة تتخذ قرارا عاجلا

تحديد موعد عيد الأضحى 2020 فلكياً ..

فتح توضح حقيقة الانباء المتداولة حول تحديد مكان وزمان المهرجان المركزي القادم ضد الضم

التنمية الاجتماعية توضح حقيقة موعد صرف شيكات الشؤون

الصحة بغزة تقرر ارسال فريق طبي متعدد التخصصات للمساعدة في مواجهة كورونا بالضفة

دبلوماسي عربي سفيراً لإسرائيل لدى إريتريا

الأخبار الرئيسية

تنفيذية المنظمة : اسرائيل لم تتراجع عن الضم وتتلاعب بالمواعيد

"كاحول لافان" يحذر: تشكيل لجنة تحقيق ضد القضاة قد يسقط الحكومة..!

ترامب

ابنة أخ ترامب تصف عمها بـ"النرجسي والكاذب" والبيت الأبيض يرد

الصحة: 475 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية

860x484 (1)

عارضة الازياء العالمية "بيلا حديد" : إنستجرام يحاول ان يجردنا من فلسطينيتنا