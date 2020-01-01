  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التنمية الاجتماعية: قلق من ازدياد حالات انتحار الشباب بغزة

الأربعاء 08 يوليو 2020 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية الاجتماعية: قلق من ازدياد حالات انتحار الشباب بغزة


رام الله / سما /

 أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تتابع عن كثب ظاهرة ازدياد حالات ومحاولات الانتحار للشباب في قطاع غزة.

وأعربت الوزارة عن "قلقها البالغ لما آلت إليه أوضاع المجتمع الفلسطيني عموما والشباب على وجه التحديد جراء تدهور الأوضاع المعيشية وفقدان الأمل بغد أفضل".

وقالت الوزارة "إن استمرار الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة، وإصرار حماس واستمرارها بالانقلاب العسكري والتمسك بالسلطة بقوة السلاح ورفض إنهاء الانقلاب، كل ذلك جلب الويلات للمواطنين وأدى الى تدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية". وفق تعبيرها

وتابعت الوزارة: "أن المطلوب فورا ودون إبطاء هو تخلي حماس عن انقلابها وإنجاز الوحدة الوطنية وتمكين الحكومة الشرعية ومؤسساتها من أداء واجباتهم في خدمة ودعم المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة".

#التنمية الاجتماعية #انتحار #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

هكذا استخدمت اسرائيل «داعش» لضرب المقاومة في غزة

صور.. ممثلة مصرية تقتل زوجها والنيابة تتخذ قرارا عاجلا

تحديد موعد عيد الأضحى 2020 فلكياً ..

فتح توضح حقيقة الانباء المتداولة حول تحديد مكان وزمان المهرجان المركزي القادم ضد الضم

التنمية الاجتماعية توضح حقيقة موعد صرف شيكات الشؤون

الصحة بغزة تقرر ارسال فريق طبي متعدد التخصصات للمساعدة في مواجهة كورونا بالضفة

دبلوماسي عربي سفيراً لإسرائيل لدى إريتريا

الأخبار الرئيسية

تنفيذية المنظمة : اسرائيل لم تتراجع عن الضم وتتلاعب بالمواعيد

"كاحول لافان" يحذر: تشكيل لجنة تحقيق ضد القضاة قد يسقط الحكومة..!

ترامب

ابنة أخ ترامب تصف عمها بـ"النرجسي والكاذب" والبيت الأبيض يرد

الصحة: 475 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية

860x484 (1)

عارضة الازياء العالمية "بيلا حديد" : إنستجرام يحاول ان يجردنا من فلسطينيتنا