التنمية الاجتماعية: قلق من ازدياد حالات انتحار الشباب بغزة

رام الله / سما /

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تتابع عن كثب ظاهرة ازدياد حالات ومحاولات الانتحار للشباب في قطاع غزة.

وأعربت الوزارة عن "قلقها البالغ لما آلت إليه أوضاع المجتمع الفلسطيني عموما والشباب على وجه التحديد جراء تدهور الأوضاع المعيشية وفقدان الأمل بغد أفضل".

وقالت الوزارة "إن استمرار الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة، وإصرار حماس واستمرارها بالانقلاب العسكري والتمسك بالسلطة بقوة السلاح ورفض إنهاء الانقلاب، كل ذلك جلب الويلات للمواطنين وأدى الى تدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية". وفق تعبيرها

وتابعت الوزارة: "أن المطلوب فورا ودون إبطاء هو تخلي حماس عن انقلابها وإنجاز الوحدة الوطنية وتمكين الحكومة الشرعية ومؤسساتها من أداء واجباتهم في خدمة ودعم المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة".