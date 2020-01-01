  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لواء سابق بالجيش المصري يتنبأ بهدف تركيا من المناورات العسكرية قرب ليبيا

الأربعاء 08 يوليو 2020 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
لواء سابق بالجيش المصري يتنبأ بهدف تركيا من المناورات العسكرية قرب ليبيا


القاهرة /وكالات/

أكد الخبير العسكري المصري اللواء سمير راغب، تعليقا على المناورات العسكرية التركية قبالة سواحل ليبيا، أنها رسالة دبلوماسية خطيرة تسمى بـ"دبلوماسية البوارج الحربية".

وقال راغب في حديث لـRT، إن المناورات العسكرية التي تجري في وقت أو مناطق التوتر، تعتبر رسائل حربية، للدول المعادية أو ما يمكن أن نسميه في المناورة البحرية التركية بـ(دبلوماسية البوارج الحربية).

واعتبر اللواء سمير راغب أن هذه المناورات تأتي ردا على تدمير منظومة الدفاع الجوي والإنذار والحرب الإلكترونية التركية في قاعدة "الوطية" العسكرية جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وتابع: "تحمل المناورة رسالة أخرى، حيث أعلنت القوات البحرية التركية أنها تستعد لإجراء مناورات على "الاستعداد القتالي" قبالة السواحل الليبية، وأن البحرية أعلنت عبر النداء البحري التركي "نافتكس"، أنها ستجري تدريبا عبر الرموز التالية "بربروس"، و"تورغوت ريس"، و"جاكا بي" للمناطق التي ستجرى فيها المناورات وهي أسماء قادة بالبحرية العثمانية.

وأشار إلى أن الذي يرسل رسالة من العثمانيين الجدد موجهة لدول الاعتدال العربي، وفي مقدمتها مصر بالاستمرار في إعلان الحرب لعودة العثمانية، وامتدادها إلى شواطئ شرق المتوسط، التي يعتبرونها ميراث الأجداد، كذلك تحوي رسائل إلى دول الاتحاد الأوروبي واليونان والدول المشاركة في عملية "إيريني"، والدول الصديقة والمعادية في شرق المتوسط على حد سواء.

وأضاف اللواء المصري أن الوجود العسكري البحري التركي في سواحل ليبيا ليس مفاجأة، فالمؤكد وجود 6 فرقاطات وسفينتي دعم وغواصتين.

وأكد أن موقف مصر المعلن هو الخطوط الحمراء التي تم تحديدها وواضحة، والاقتراب من المياه الاقتصادية المصرية هو خط أحمر لا يسمح بالاقتراب منه، تحت أي ظرف.

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: بهذا.. يصبح الطفل آدم والكعك الغزي إرهاباً فلسطينياً في نظر إسرائيل..!

صور.. ممثلة مصرية تقتل زوجها والنيابة تتخذ قرارا عاجلا

تحديد موعد عيد الأضحى 2020 فلكياً ..

فتح توضح حقيقة الانباء المتداولة حول تحديد مكان وزمان المهرجان المركزي القادم ضد الضم

الصحة بغزة تقرر ارسال فريق طبي متعدد التخصصات للمساعدة في مواجهة كورونا بالضفة

التنمية الاجتماعية توضح حقيقة موعد صرف شيكات الشؤون

دبلوماسي عربي سفيراً لإسرائيل لدى إريتريا

الأخبار الرئيسية

تنفيذية المنظمة : اسرائيل لم تتراجع عن الضم وتتلاعب بالمواعيد

ترامب

ابنة أخ ترامب تصف عمها بـ"النرجسي والكاذب" والبيت الأبيض يرد

الصحة: 475 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية

860x484 (1)

عارضة الازياء العالمية "بيلا حديد" : إنستجرام يحاول ان يجردنا من فلسطينيتنا

هكذا استخدمت اسرائيل «داعش» لضرب المقاومة في غزة