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فيديو.. إبرا يقلب الطاولة على رونالدو في مباراة "مجنونة"

الأربعاء 08 يوليو 2020 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. إبرا يقلب الطاولة على رونالدو في مباراة "مجنونة"


روما/وكالات/

حول فريق ميلان تأخره بهدفين إلى فوز مثير على ضيفه يوفنتوس (4-2) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس بهدفين سجلهما كل من لاعب خط الوسط الفرنسي أدريان رابيو والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقيقتين (47 و53) على الترتيب.

ولكن ميلان رد الصاع صاعين بتسجيله أربعة أهداف متتالية، عبر كل من المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ولاعب خط الوسط الغاني فرانك كيسي، والمهاجم البرتغالي رفائيل لياو، والمهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش، في الدقائق (62 من ضربة جزاء، 66، 67، 80) على الترتيب.

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