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الاحتلال يقرر مصادرة 300 دونم في منطقة عرب المليحات

الأربعاء 08 يوليو 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر مصادرة 300 دونم في منطقة عرب المليحات


أريحا /سما/

 سلم "مجلس المستوطنات بالضفة الغربية" أمس الثلاثاء، قرارا بمصادرة 300 دونم من أراضي عرب المليحات في منطقة المعرجات شمال غرب أريحا.

وأوضح الناشط في مقاومة الاستيطان حسن مليحات، أن أحد المستوطنين من مستوطنة (يريحو) المقامة على أراضي المواطنين قام أمس الثلاثاء، بتسليم الأهالي في عرب المليحات، تباليغ موقعة من "مجلس المستوطنات" بمصادرة 300 دونم من أراضيهم، بحجة أنها "أراضي دولة".

وأشار مليحات إلى أن هذا القرار يأتي بعدما حاول المستوطنون قبل نحو شهر، السيطرة على الأراضي، بحجة أنها "أراضي دولة"، رغم أن الأهالي يعيشون فيها منذ العام 1967.

#استيلاء #مستوطنات

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