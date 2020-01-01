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الاحتلال يقطع التيار الكهربائي عن 19 بلدة وقرية جنوب غرب جنين

الأربعاء 08 يوليو 2020 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقطع التيار الكهربائي عن 19 بلدة وقرية جنوب غرب جنين


جنين / سما/

 قطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، التيار الكهربائي عن منطقة امتياز هيئة كهرباء يعبد، التي تزود 19 بلدة وقرية وخربة جنوب غرب جنين، بخدمة الكهرباء، بحجة عدم "دفع الديون".

وقال رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة لـ"وفا"، إن سلطات الاحتلال قطعت التيار الكهربائي منذ الساعة الثانية عشر ظهرا بذريعة "عدم تسديد الديون"، مؤكدا أنه لا صحة لهذه الإدعاءات، وأن البلدية وهيئة كهرباء يعبد تمتلك كافة الأوراق الرسمية التي تفند ادعاءات الاحتلال.

من جهته، أكد رئيس هيئة كهرباء يعبد محمد أبو بكر، أن الهيئة تسدد قيمة فاتورة الكهرباء بشكل شهري ولا يوجد أي ديون على الهيئة لصالح الشركة الإسرائيلية المزودة، وهذا مثبت من خلال الحوالات البنكية. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تحاول التواصل مع بعض رؤساء الهيئات المحلية في محاولة فاشلة لايجاد قنوات بديلة، بعد قرار القيادة الفلسطينية وقف كافة اشكال التنسيق مع إسرائيل، ردا على تنصلها من كافة الاتفاقات الموقعة.

يذكر ان هيئة كهرباء يعبد تزود 19 بلدة وقرية وخربة جنوب غرب جنين، تضم 55 الف نسمة، بالتيار الكهربائي.

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