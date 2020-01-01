الاقتصاد الوطني تخالف 15 منشأة تجارية وصناعية لعدم الالتزام بالإجراءات الصحية

رام الله /سما/

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، عن تحرير 15 مخالفة لأصحاب منشآت صناعية وتجارية غير ملتزمة بالإجراءات الوقائية المتبعة في مواجهة فيروس كورونا، في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وجنين، وبالتعاون مع شركائها (الشرطة، والصحة، والضابطة الجمركية).

وأوضحت الىوزارة في بيانها، أن تحرير المخالفات جاء خلال جولة مشتركة نفذتها الطواقم للتأكد من مدى التزام المنشآت الصناعية والتجارية بالشروط الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه بناء على توصية اللجنة المشتركة حرر جهاز الشرطة في محافظة رام الله والبيرة غرامات مالية بحق أصحاب خمس منشآت صناعية مخالفة تتراوح الغرامة الواحدة بين 200 الى 500 شيقل.

وأوقفت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس وبالتعاون مع الشركاء سبعة محال تجارية ومنشأة صناعية غير ملتزمة بالإجراءات الصحية المتبعة، وفي مدينة جنين تم مخالفة منشأتين وفق الاصول القانونية المتبعة.

ودعت الوزارة المواطنين وأصحاب المصانع والشركات والمنشآت الالتزام والتقييد الصارم بتطبيق برتوكولات الصحة والسلامة العامة أثناء ممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية بمختلف مجالاتها منعاً لتفشي فيروس كورونا(كوفيد-19).

وبينت أن طواقم الرقابة والتفتيش الحكومية ستعمل على مراقبة مدى التزام المواطنين وأصحاب المنشآت بمختلف انواعها بالإجراءات الصحية خصوصاً بعد قيامها على مدار الأشهر الماضية بتعريف وتوعية أصحاب المنشآت بتطبيق هذه الإجراءات لدى مزاولة الانشطة الاقتصادية.

وشددت الوزارة في بيانها على الالتزام بقواعد السلامة العامة وهي التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات وعدم الاكتظاظ وينصح بعدم خروج كبار السن والمتعافين صحياً، لافتة الى اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة بحق المخالفين من ضمنها إغلاق المنشآت غير الملتزمة.