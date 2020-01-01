الرئيس يهاتف بوتين: توافق دولي لحل القضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية

رام الله /سما/

جرى اتصال هاتفي، اليوم الاربعاء، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وهنأ سيادته، الرئيس الروسي بنجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي عكست ثقة الشعب الروسي بقيادته الحكيمة.

وأطلع الرئيس، نظيره الروسي، على آخر المستجدات السياسية، خاصة فيما يتعلق بمخططات الضم الإسرائيلية المرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا.

وثمن سيادته، موقف روسيا الداعم لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، والرافض لضم الاراضي الفلسطينية بالقوة، والمؤيد لتحقيق الاستقلال والحرية ونيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأعرب الرئيس عن استعداد دولة فلسطين للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، وبمشاركة دول أخرى.

ومن ناحية أخرى، ثمن الرئيس، الجهود الهامة التي تبذلها روسيا الاتحادية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، داعيا لمواصلة هذه الجهود المرحب بها.

كما أطلع الرئيس بوتين، على الجهود الفلسطينية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس "كورونا" التي تضرب الأراضي الفلسطينية، والعمل على السيطرة عليها، مثمنا جهود روسيا في مكافحة الوباء، وما تقدمه من مساعدات لفلسطين في هذا المجال.

بدوره، أكد الرئيس بوتين، موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

واكد الرئيس الروسي أهمية اعادة احياء عملية المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وتحت رعاية اللجنة الرباعية وبمشاركة دول أخرى، مشدداً على استعداد روسيا لمواصلة جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وفي مجال مكافحة وباء كورونا، أكد الرئيس بوتين أن بلاده حققت تقدماً كبيراً في الحد من انتشاره، مؤكدا استعداد روسيا لتقديم المساعدة الممكنة المطلوبة لفلسطين في هذا المجال، مثمنا الجهود التي بذلتها فلسطين لمكافحته.

واتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الاقليمية.