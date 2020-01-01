ذكرى استشهاد كنفانى..مروان ابو شريعة



هل تعرفون من هو غسان كنفانى .

سأقول لكم :

عندما سقط سقف السماء على رؤوس الفلسطينيين عام 48 لم يكن هناك كاميرات ولا اجهزة موبايل تصور أهوال الكارثة وتوثق كل صغيرة وكبيرة .

لم يكن هناك فيس بوك ولا تويتر ولا واتس اب .

ولم يكن هناك محطات فضائية تنقل كل حدث ساعة وقوعه وتصور احداث الجريمة .

لم يكن هناك شئ من كل ذلك عام ١٩٤٨.

لم يكن هناك الا قلم غسان كنفانى ليرسم تفاصيل الجرح الفلسطينى.

فعندما سارت قوافل المهجرين الفلسطينينيين وهم عطشى وشفاههم ناشفة . يحملون الجوع والقهر والذل والخوف من العصابات الصهيونية

بعد ان تركوا احلامهم وذكرياتهم وبيوتهم ومزارعهم .

وتشتتوا فى جهات الكون .

لم يكن هناك الا ريشة غسان رائد ادب الرواية ليصور لاجيال قادمة تفاصيل الخطيئة الكبرى لشعب اجتث بالكامل من ارضه .

ويروى لاجيال لم تولد بعد اهوال النكبة وتداعياتها .

لم يكن هناك إلا قلم غسان ليروى الحكايات والذكريات الجميلة للناس الطيبيين البسطاء الاتقياء فى حيفا وعكا وصفد و يبنا واللد وعسقلان . وكيف استقر بهم المطاف نحو المخيم الى حين.

ثم كيف تركوا المخيم بعد ذلك فى رحلة صراع مرير من اجل البقاء لمطرود لم يبقوا له شئ من شروط الحياة .

كان صانع ادب الرواية يصنع بحروفه الحب والشوق مع القلق والحنين .

كان يشخص الامل والتفاؤل مع الحزن والخوف والغضب .

غسان دخل الى كل البيوت و قال عنا كل الحكايات وأَخرج كل ما فى صدورنا من الهم والغم الشوق والحنين وعبر عن كل الاحزان والم السنين .

ايها الاديب الثائر المناضل .

على روحك الرحمة والسلام .

ايها الرفيق غسان :

لا زال المخيم يجلس مكانه.

ولا زال البرتقال حزين .

لا زال اللاجئ لم يعد الى حيفا .

لا زال اللاجئ يبحث عن لؤلؤ على الطريق من اجل شروط البقاء . ولكن هذة المرة ليس فى شوارع الكويت والبصرة كما كتبت فى احدى اسفار الفجيعة وانما فى مطاعم اسطنبول ومعسكرات اللجوء البائسة فى اليونان .

اخى غسان لا زالت خزانات الموت تحمل ابناء الموجة الثانية من اللجوء من مخيمات غزة ليبتلعها البحر على شواطئ اليونان والاسكندرية وبين ايدى عصابات التهريب فى غابات بلقراد .

اما اللاجئون فى لبنان الذين اعياهم الانتظار فقد فقد ترك ثلاثة ارباعهم المخيمات ووصلوا الى شمال اوربا فى الدنمارك والسويد وبلجيكيا وكندا .

وفى سوريا اليرموك لا زال المخيم مرة اخرى يودع افواجا جديدة من المشردين .

وفى الاردن لا زال المخيم يشكو البؤس ويعج بالفقر والمحرومين .

وفى العراق هناك يا غسان ضاقت عليهم الارض بما رحبت من حقد الطائفيين. وأُغلقت فى وجوههم عواصم المقاومة وعواصم المساومة فلم يجدوا امامهم الا البرازيل واستراليا .

ومع ذلك يا غسان لا زال المخيم شامخا يحدق فى الحدود .

ولا زال معظم اللاجئون فى غزة يحدقون و يرون بعيونهم المجردة اراضيهم ومزارعهم فى القرى والبلدات التى هجروا منها .

سلام الى غسان

وعاشت ذكرى الاديب المناضل

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