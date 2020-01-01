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الشرطة تغلق 45 محلا تجاريا وتقبض على 4 أشخاص لعدم الالتزام بحالة الطوارئ في جنين

الأربعاء 08 يوليو 2020 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

أغلقت الشرطة 45 محلاً تجارياً وقبضت على 4 أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن دوريات من شرطة المحافظة وتنفيذا لتعليمات مدير شرطة المحافظة العميد عزام جباره نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة على صالات الأفراح والصالات الرياضية ومحال الحلويات والكوفي شوبات والمقاهي والتجمعات الشبابية والمحال التجارية والمصانع والمؤسسات العاملة في المدينة والمحافظة للتأكد من ضمان تنفيذها لتعليمات وقرارات رئاسة الوزراء وعطوفة المحافظ الهادفة إلى الحد من إنتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.

وأضاف: "تخلل ذلك إغلاق ( 45 ) محلاً تجارياً وقبضت على 4 أشخاص لعدم إلتزامهم بحالة الطوارئ ، كما تم إنهاء حفلات أعراس عدد 2 وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا وضبطت 3 مركبات ودراجة وتبين بعد الفحص بأنها غير قانونية".

#الشرطة

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