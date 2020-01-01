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سلطة النقد: لن نمنع أحدا من مقاضاة مواطن له شيكات راجعة

الأربعاء 08 يوليو 2020 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة النقد: لن نمنع أحدا من مقاضاة مواطن له شيكات راجعة


رام الله / سما /

أكد رئيس مجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد اياد زيتاوي، اليوم الأربعاء، أنه لن يتم رفع الغطاء عن الشيكات الراجعة، بسبب سوء استغلال قرارات التخفيف عن المواطنين خلال الفترة الماضية في قضية الشيكات.

وقال زيتاوي: "تفاجأنا باستغلال بعض المواطنين لقرار سلطة النقد بداية الازمة بتعليق العمل بنظام العقوبات على الشيكات الراجعة، وإن لدى البنوك اثباتات مؤكدة أنه حتى بعض موظفي القطاع العام يملكون مصادر دخل أخرى وقادرين على سداد التزاماتهم من الشيكات التي حرروها".

وأضاف: "لن نرفع الغطاء عن قضية الشيكات الراجعة حتى لا يُستغل الامر من قبل البعض، وسلطة النقد لن تمنع أحدا من مقاضاة مواطن له شيكات راجعة على مواطن اخر والمحاكم ستفصل بينهما"، بحسب ما صرح لإذاعة "رابعة".

وتابع زيتاوي: أن "التوجه العام لسلطة النقد حاليا عدم التدخل في تمديد فترة القروض والاقساط بين المواطن والبنك الا إذا طرأت مستجدات بسبب جائحة كورونا، وأن العودة للبنوك وعملها إيجابياتها أكثر من سلبياتها".

وقال: "مددنا ساعات العمل حسب ما يرتأيه البنك وأعداد المراجعين، وأصدرنا تعليمات صارمة باتباع اجراءات السلامة العامة".

#سلطة النقد #شيكات

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