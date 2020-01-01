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تنفيذية لمنظمة : استشهاد الأسير الغرابلي جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال

الأربعاء 08 يوليو 2020 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنفيذية لمنظمة : استشهاد الأسير الغرابلي جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال


رام الله / سما /

اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير استشهاد الأسير سعدي الغرابلي (75 عاما) جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم المرتكبة بحق الحركة الاسيرة داخل سجون الاحتلال، نتيجة سياسة الإهمال الطبي.

وشدد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن تشكل هذه الجريمة دافعا للتصدي لسياسات الإعدام البطيء التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى.

ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بممارسة ضغط جدي على حكومة الاحتلال، للإفراج عن الأسرى وخاصة المرضى والمسنين والنساء والأطفال.

يشار إلى أن الأسير سعدي الغرابلي من حي الشجاعية بمدينة غزة، قد أعلن عن استشهاده صباح اليوم، في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، بسبب سياسة الاهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون.

#منظمة التحرير #سعدي الغرابلي

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استشهاد الأسير سعدي الغرابلي من غزة داخل مستشفى كابلان الإسرائيلي