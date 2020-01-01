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"الأوقاف" يعلن عن إجراءات جديدة لحماية المصلين في الأقصى من "كورونا"

الأربعاء 08 يوليو 2020 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

أعلن مجلس الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس المحتلة عن إجراءات جديدة لحماية المصلين في المسجد الأقصى المبارك من فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح المحلس، في بيان، صدر عنه اليوم الأربعاء، أنه سيتم توحيد الصلاة داخل الأقصى خلف إمام واحد خلال الأوقات الطارئة، مناشدا المصلين الصلاة بالساحات، والأخذ بسياسة التباعد الاجتماعي وعدم الاكتظاظ، داعيا إلى أفضلية عدم الوضوء باستخدام الحمامات التابعة للأقصى قدر المستطاع .

وطالب البيان بالالتزام الكامل بالتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، من حيث لبس الكمامات، واحضار سجادة خاصة للصلاة، وكل من يخالف هذه التعليمات لن يستطيع الدخول والصلاة في المسجد.

وشدد على ضرورة الالتزام بالأماكن التي حددتها دائرة الأوقاف الإسلامية لتأدية الصلاة، والالتزام التام بالتعليمات الصادرة من حراس وموظفي المسجد، ولجان النظام للحفاظ على سلامة الجميع.

وأهاب المجلس في بيانه، بكبار السن والمرضى الصلاة في بيوتهم، أو في أقرب مسجد لمكان سكناهم، هم وغيرهم من المصلين الذين يقطنون في أماكن بعيدة عن الأقصى، حفاظاً على صحتهم.

#وزارة الأوقاف #الأقصى #كورونا

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