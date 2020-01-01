  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"مستعربون" يختطفون شابا من بيت ريما بعد الاعتداء عليه بالضرب

الأربعاء 08 يوليو 2020 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اختطفت قوة خاصة اسرائيلية "مستعربون"، اليوم الأربعاء، شابا من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وذكرت مصادر محلية ، أن هذه القوة الخاصة قد نصبت كمينا للشاب عمران ساهر البرغوثي ( 28 عاما) قرب مستوطنة "حلميش"، بينما كان متوجها مع والده لمقابلة مخابرات الاحتلال في معسكر "عوفر" غربا.

وأضافت المصادر، أن "المستعربين" أرغموا البرغوثي على النزول من المركبة، واعتدوا عليه بالضرب المبرح قبل أن يتم اعتقاله.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال كان قد داهمت منزل البرغوثي مرتين خلال اليومين الماضيين، وسلّمت ذويه بلاغا لمراجعة مخابرات الاحتلال، واعتقلت شقيقه الأسير المحرر صدام، ووالده الذي أفرج عنه لاحقا.

#مستعربون

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: بهذا.. يصبح الطفل آدم والكعك الغزي إرهاباً فلسطينياً في نظر إسرائيل..!

صور.. ممثلة مصرية تقتل زوجها والنيابة تتخذ قرارا عاجلا

تحديد موعد عيد الأضحى 2020 فلكياً ..

فتح توضح حقيقة الانباء المتداولة حول تحديد مكان وزمان المهرجان المركزي القادم ضد الضم

الصحة بغزة تقرر ارسال فريق طبي متعدد التخصصات للمساعدة في مواجهة كورونا بالضفة

دبلوماسي عربي سفيراً لإسرائيل لدى إريتريا

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع قادة الأجهزة الأمنية لمواجهة فيروس كورونا..

الأخبار الرئيسية

الصحة: 475 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية

860x484 (1)

عارضة الازياء العالمية "بيلا حديد" : إنستجرام يحاول ان يجردنا من فلسطينيتنا

هكذا استخدمت اسرائيل «داعش» لضرب المقاومة في غزة

الصحة : وفاة مواطن في الخليل متأثرا بإصابته بكورونا والاف المخالطين

kk

استشهاد الأسير سعدي الغرابلي من غزة داخل مستشفى كابلان الإسرائيلي