"مستعربون" يختطفون شابا من بيت ريما بعد الاعتداء عليه بالضرب

رام الله / سما /

اختطفت قوة خاصة اسرائيلية "مستعربون"، اليوم الأربعاء، شابا من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وذكرت مصادر محلية ، أن هذه القوة الخاصة قد نصبت كمينا للشاب عمران ساهر البرغوثي ( 28 عاما) قرب مستوطنة "حلميش"، بينما كان متوجها مع والده لمقابلة مخابرات الاحتلال في معسكر "عوفر" غربا.

وأضافت المصادر، أن "المستعربين" أرغموا البرغوثي على النزول من المركبة، واعتدوا عليه بالضرب المبرح قبل أن يتم اعتقاله.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال كان قد داهمت منزل البرغوثي مرتين خلال اليومين الماضيين، وسلّمت ذويه بلاغا لمراجعة مخابرات الاحتلال، واعتقلت شقيقه الأسير المحرر صدام، ووالده الذي أفرج عنه لاحقا.