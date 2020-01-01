وزارة الصحة: تسجيل 475 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة ظهر اليوم الأربعاء، تسجيل 475 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في بيانها أن من بين المصابين 316 في محافظة الخليل، و 14 في ضواحي القدس، وفي مدينة القدس 93، 23 محافظة بيت لحم، 6 محافظة طولكرم، 15 محافظة رام الله والبيرة، و6 محافظة نابلس، أريحا 2.



وبلغ عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 21 حالة، وجميعها تتلقى العلاجات حسب البروتوكول الفلسطيني، بينها 5 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، والحالات موزعة على النحو التالي: (9 محافظة الخليل، 1 مريض محافظة نابلس، 8 محافظة بيت لحم، 3 في هوغوتشافيز بمحافظة رام الله والبيرة).

وأكدت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لمواطن (62 عاماً) من الخليل.

وأشارت الى أن العينات قيد الفحص: 2500 عينة من مختلف المحافظات، وعدد الحالات النشطة الكلي: 4876، وعدد حالات التعافي: 668، وعدد حالات الوفاة: 23.