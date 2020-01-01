  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

21 حالة في العناية المكثفة

الصحة: 475 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأربعاء 08 يوليو 2020 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 475 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية


رام الله /سما/

أعلنت وزارة الصحة ظهر اليوم الأربعاء، تسجيل 475 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في بيانها أن من بين المصابين 316 في محافظة الخليل، و 14 في ضواحي القدس، وفي مدينة القدس 93، 23 محافظة بيت لحم، 6 محافظة طولكرم، 15 محافظة رام الله والبيرة، و6 محافظة نابلس، أريحا 2.

وبلغ عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 21 حالة، وجميعها تتلقى العلاجات حسب البروتوكول الفلسطيني، بينها 5 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، والحالات موزعة على النحو التالي: (9 محافظة الخليل، 1 مريض محافظة نابلس، 8 محافظة بيت لحم، 3 في هوغوتشافيز بمحافظة رام الله والبيرة).

وأكدت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لمواطن (62 عاماً) من الخليل.
وأشارت الى أن العينات قيد الفحص: 2500 عينة من مختلف المحافظات، وعدد الحالات النشطة الكلي: 4876، وعدد حالات التعافي: 668، وعدد حالات الوفاة: 23.

#فيروس كورونا #الصحة #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: بهذا.. يصبح الطفل آدم والكعك الغزي إرهاباً فلسطينياً في نظر إسرائيل..!

صور.. ممثلة مصرية تقتل زوجها والنيابة تتخذ قرارا عاجلا

فتح توضح حقيقة الانباء المتداولة حول تحديد مكان وزمان المهرجان المركزي القادم ضد الضم

الصحة بغزة تقرر ارسال فريق طبي متعدد التخصصات للمساعدة في مواجهة كورونا بالضفة

دبلوماسي عربي سفيراً لإسرائيل لدى إريتريا

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع قادة الأجهزة الأمنية لمواجهة فيروس كورونا..

الصحة: تسجيل 306 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

عارضة الازياء العالمية "بيلا حديد" : إنستجرام يحاول ان يجردنا من فلسطينيتنا

هكذا استخدمت اسرائيل «داعش» لضرب المقاومة في غزة

الصحة : وفاة مواطن في الخليل متأثرا بإصابته بكورونا والاف المخالطين

kk

استشهاد الأسير سعدي الغرابلي من غزة داخل مستشفى كابلان الإسرائيلي

فتح توضح حقيقة الانباء المتداولة حول تحديد مكان وزمان المهرجان المركزي القادم ضد الضم