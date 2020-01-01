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العثور على جثة امرأة داخل منزل في كفر قرع

الأربعاء 08 يوليو 2020 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على جثة امرأة داخل منزل في كفر قرع


الداخل المحتل / سما /

فتحت شرطة الاحتلال، اليوم الأربعاء، تحقيقاً في ملابسات وفاة سيدة ثلاثينية بعد العثور على جثتها في قرية كفر قرع في المثلث بالداخل الفلسطيني المحتل.

ووفقا لما ذكر موقع "عرب 48"، فإن الشرطة والطواقم الطبية وصلت لمنزل في قرية كفر قرع، قبل العثور على جثة امرأة في الثلاثينيات من العمر حيث تم نقلها إلى مستشفى "هيلل يافه" في مدينة الخضيرة، ليعلن عن وفاتها لاحقا.

وأعلنت شرطة الاحتلال، فتح تحقيق في الحادثة لمعرفة ملابساته ومعرفة أسباب الوفاة.

ولم تشر الدلائل الأولية إلى أنها تعرضت للقتل، فيما لا يزال الاحتمال قائما في ظل تصاعد جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخلي المحتل، حيث أعلن عن مقتل 44 ضحية في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، من بينهم 8 نساء، كان آخرهم السيدة وفاء مصاروة التي قتلت طعنا على يد زوجها، فيما تتقاعس شرطة الاحتلال العمل لكبح هذه الظاهرة، وتصدر أوامر منع نشر حول مجريات التحقيق في الجرائم.

#كفر قرع #جثة

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