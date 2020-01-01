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عارضة الازياء العالمية "بيلا حديد" : إنستجرام يحاول ان يجردنا من فلسطينيتنا

الأربعاء 08 يوليو 2020 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عارضة الازياء العالمية "بيلا حديد" : إنستجرام يحاول ان يجردنا من فلسطينيتنا


واشنطن/ وكالات/

هاجمت عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل بيلا حديد شبكة انستجرام بعد إزالة قصتها بأن والدها ولد في فلسطين وهي تفتخر بفلسطينيتها.

وكان والدها ، قطب العقارات الأمريكي المولود في الناصرة محمد حديد ،هاجم إسرائيل على خلفية نيتها تنفيذ خطة الضم في الضفة الغربية وغور الأردن .

 وكانت شبكة انستغرام للتواصل الاجتماعي، اقدمت على حذف صورة من حساب عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد، الأميركية ذات الأصول الفلسطينية، تتعلق بميلاد والدها رجل الأعمال محمد حديد.

وردت بيلا حديد بالقول: "محى Integagram قصتي عندما لأن كل ما قلته" أبي ومسقط رأسه - فلسطين "بصورة جواز سفره الأمريكي".

ونشرت بيلا صورة جواز سفر لوالدها تظهر مسقط رأسه باسم "فلسطين"، إلا أن إدارة الانستغرام قامت بحذف الصورة بحجة انتهاك معايير المجتمع. بحسب ما ذكر موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية.

وولد محمد حديد، والد بيلا في الناصرة داخل الخط الأخضر، وقد أبدى مؤخرًا معارضته لخطة السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. وفقًا للموقع العبري.

وهاجمت بيلا شبكة انستغرام بعد حذفها الصورة، بسبب ذكرها مسقط رأس والدها "فلسطين" وهو الأمر المسجل في جواز السفر الأميركي الذي بحوزته.

وقالت بيلا: "في أي جزء من حياتي أبدي اعتزازي بأن مسقط رأس والدي هو فلسطين، هل يجب أن لا نكون فلسطينيين على انستغرام؟".

ودعت بيلا متابعيها بالنشر على صفحاتهم الشخصية أماكن ولادة آبائهم، والتفاخر بأوطانهم، قائلةً "أنا فخورة بكون والدي فلسطيني".

#بيلا حديد #فلسطين #عارضة الازياء
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