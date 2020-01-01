"الداخلية" و "الفصائل" يتفقون على رفع الغطاء التنظيمي عن مطلقي النار في الهواء

غزة / سما /

اتفق ممثلون عن النيابة العامة ووزارة الداخلية في قطاع غزة، مع الفصائل الفلسطينية، على رفع الغطاء التنظيمي عن كافة أبناء التنظيمات بخصوص إطلاق النار في الهواء، وخاصةً خلال نتائج الثانوية العامة يوم السبت المقبل.

وبحسب بيان للنيابة العامة بغزة، فإنه تقرر اتخاذ إجراءات صارمة ومهمة تم الاتفاق على اتخاذها بحق مُطلقي النار في الهواء خلال إعلان نتائج الثانوية العامة، والمناسبات والأفراح.

وتتضمن القرارات، التوقيف لمدة شهر على الأقل، ودفع صلح جزائي بقيمة 1000 شيكل، والمصادرة النهائية لقطعة السلاح ومنع إعادتها، وتشيكل لجنة لمعاينة قطعة السلاح ومدى فعاليتها، وعدم قبول أي قطعة أخرى غير المستخدمة في إطلاق النار أو قطعة مهترئة.

كما تقرر الحبس ستة أشهر لمن لا يدفع الصلح الجزائي، والاتفاق على عدم تدخل لجان التنسيق التنظيمية لدى الشرطة، ورفع الغطاء التنظيمي عمن يطلق النار.