رئيس البرازيل جايير بولسونارو يعلن إصابته بفيروس كورونا

وكالات

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد الذي قلل طويلا من أهميته منذ بدء انتشار الوباء، علما بأنه اودى بأكثر من 65 ألف شخص في بلاده. وقال بولسونارو (65 عاما) "تلقيت للتو النتيجة الايجابية" للفحص.

واضاف "بلغت حرارتي 38 درجة لكن رئتي نظيفتان. وصف لي الاطباء هيدروكسي كلوروكين وازيتروميسين وشعرت بعدها بأنني أفضل. أنا في حال ممتازة"، موضحا انه سيسعى الى العمل قدر الإمكان "عبر تقنية الفيديو".

ومنذ بدء انتشار الوباء، قلل بولسونارو من شأن المرض وشارك عدة مرات في مناسبات عامة بدون أن يضع كمامة منتقدا في الوقت نفسه إجراءات العزل التي فرضتها عدة دول أخرى.

والسبت نشر صورا على شبكات التواصل الاجتماعي ظهر فيها بدون كمامة برفقة عدة وزراء مع السفير الأميركي في برازيليا خلال حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني للولايات المتحدة.

واستخدم حق النقض، الاثنين، ضد مادتين في القانون حول استخدام الكمامات في الأماكن العامة لمنع انتشار الوباء في البرازيل. والبرازيل هي الدولة الأكثر تضررا بالوباء خلف الولايات المتحدة، مع 1,6 مليون إصابة و65 ألفا و487 وفاة.