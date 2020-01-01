كورونا عالميا: نحو 546 ألف وفاة و11 مليون و 940 ألف إصابة

وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد " كوفيد19"، حتى مساء يوم أمس الثلاثاء، أن الفيروس أودى بحياة 545,580 شخصاً في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، نحو 11 مليون، و 940 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو 6 ملايين، و 842 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية، فقد أعلنت 19 دولة بينها فلسطين، عن وفاة 271 شخصا متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 11,648 إصابة جديدة مؤكدة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف نحو 206 آلاف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 5,440 حالة وفاة على الأقل.

ولا تزال كل من الولايات المتحدة الأميركية، والبرازيل، وبريطانيا، وإيطاليا، والمكسيك، على التوالي، هي الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة حاليا في العالم، وذلك من حيث الحصيلة الإجمالية لاعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

نحو 134 ألف وفاة ونحو 3 ملايين و96 الف إصابة في أميركا

وتتصدر أميركا قائمة دول العالم الأكثر تاثراً، كونها تسجل الجزء الأكبر من الحصيلة العالمية لأعداد الوفيات والاصابات المعلنة، وسجلت حتى مساء الثلاثاء، 950 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الاجمالي لديها الى 133,929 شخصاً، فيما تخطت حصيلة أعداد المصابين الإجمالية حاجز الـ 3 ملايين حالة، بنحو 96 الف اصابة مؤكدة، منهم ما يزيد عن 54 ألف إصابة جديدة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتبلغ الحصيلة الاجمالية للوفيات في البرازيل، 66,868 شخصاً، منهم 1,312 حالة وفاة، الثلاثاء، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها نحو مليون و 675 الف حالة مؤكدة، منهم نحو 49 الف إصابة، في آخر 24 ساعة.

فيما تبلغ حصيلة الوفيات في بريطانيا، 44,391 حالة، وحصيلة الإصابات 286,349 إصابة، منهم 155 حالة وفاة و 581 إصابة جديدة آخر 24 ساعة.

اما في ايطاليا، فتبلغ حصيلة الوفيات لديها 34,899 حالة، وحصيلة المصابين 241,956 شخصاً، منهم 30 وفاة، و 137 إصابة في الساعات ال24 الاخيرة.

فيما تبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات في المكسيك، 31,119 شخصاً، وحصيلة الإصابات المعلنة تبلغ 261,750 شخصاً، منهم 480 حالة وفاة و 4,902 إصابة آخر 24 ساعة.

271 وفاة و 11,648 إصابة جديدة في 19 دولة عربية

وأوضحت الإحصاءات أن 13 دول عربية، بينها فلسطين، أعلنت امس الثلاثاء، عن 271 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: العراق، مصر، السعودية، الجزائر، سلطنة عمان، السودان، الكويت، المغرب، اليمن، الإمارات، موريتانيا، قطر، وفلسطين، فيما سجلت 6 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فسجلت في فلسطين وفاة مواطن سبعيني من مخيم الفوار، جنوب الخليل، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات في فلسطين الى 22 مواطناً، كما اعلن عن تسجيل 306 إصابات جديدة في عدة محافظات في الضفة، مما يرفع اجمالي اعداد المصابين المسجلين الى 5,092 شخصاً حتى الآن.

وأعلن في العراق عن وفاة 118 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 2,685 شخصاً، كما سجلت 2,426 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 64,701 حالة حتى الآن.

وسجلت مصر وفاة 67 شخصاً، من مجموع 3,489 حالة وفاة، وعن تسجيل 1,057 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 77,279 حالة.

فيما سجلت السعودية 49 حالة وفاة، من مجموع 2,017 وفاة، كما سجلت 3,392 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 217,108 أشخاص.

وسجلت الجزائر وفاة 9 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 968 شخصاً، كما سجلت 475 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 16,879 حالة حتى الآن.

كما سجلت سلطنة عمان وفاة 6 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 224 شخصاً، كما سجلت 1,262 إصابة جديدة، من مجموع 48,997 إصابة حتى الآن.

وسجلت السودان وفاة 6 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 622 شخصاً، كما سجلت 103 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 9,997 حالة حتى الآن.

وسجلت الكويت وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 377 شخصاً، كما سجلت 601 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 51,245 حالة حتى الآن.

فيما سجلت المغرب وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 240 شخصاً، كما سجلت 228 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 14,607 حالات حتى الآن.

وسجلت اليمن وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 348 شخصاً، كما سجلت 13 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,297 حالة حتى الآن.

وسجلت الإمارات وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 326 شخصاً، كما سجلت 532 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 52,600 حالة حتى الآن.

كذلك سجلت موريتانيا وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 135 شخصاً، كما سجلت 76 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 5,024 حالة حتى الآن.

وسجلت قطر وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 134 شخصاً، كما سجلت 600 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 100,945 حالة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الثلاثاء، حالات وفاة، فيما سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت البحرين 500 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 30,321 حالة، توفي منهم 98 شخصاً حتى الآن.

وسجلت جيبوتي 56 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 4,878 حالة، توفي منهم 55 شخصاً حتى الآن.

كما سجلت لبنان اصابة 22 شخصاً، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,907 حالات، توفي منهم 36 شخصاً حتى الآن.

كما سجلت الصومال، 9 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 3,015 حالة، توفي منهم 92 شخصاً حتى الآن.

فيما سجلت تونس اصابة 6 أشخاص، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,205 حالات، توفي منهم 50 شخصاً حتى الآن.

وسجلت الأردن إصابة شخصين، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,169 حالة، توفي منهم 10 أشخاص حتى الآن.