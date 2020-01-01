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استمرار الخلافات بين نتنياهو وغانتس بشأن الميزانية

الأربعاء 08 يوليو 2020 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار الخلافات بين نتنياهو وغانتس بشأن الميزانية


القدس المحتلة / سما /

انتهى اجتماع عقد الليلة الماضية بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبيني غانتس وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل، حول قضية إقرار الميزانية للحكومة الحالية، بدون نتائج.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن الخلافات لا زالت مستمرة بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه تقرر عقد جلسة أخرى بين الجانبين.

ووفقًا لمصادر مقربة من الليكود فإن غانتس لم يبدي جدية بنية دفع القضية للأمام ولا زال يتمسك بموقفه بإقرار الميزانية لمدة عامين.

ولم تستبعد مصادر سياسية استمرار الخلافات بين الجانبين، وإمكانية فك الشراكة ما يعني التوجه لانتخابات جديدة لا يرغب بها أي طرف إسرائيلي.

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