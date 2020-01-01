  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة : لا زلنا نسيطر على الوضع و قطاع غزة بحاجة لكل طبيب داخلها

الأربعاء 08 يوليو 2020 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : لا زلنا نسيطر على الوضع و قطاع غزة بحاجة لكل طبيب داخلها


رام الله / سما /

أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة أن الطواقم الطبية وبعد حوالي 4 أشهر من بدء انتشار فيروس كورونا في فلسطين لا تزال تسيطر على الوضع، رغم تسجيل زيادة في عدد الإصابات.

وأضافت في بيان صحفي، فجر اليوم الأربعاء، أن الطواقم الطبية والصحية اكتسبت خبرة كبيرة من خلال عملها الميداني في ظل الجائحة، إضافة إلى تبادلها للخبرات مع مختلف دول العالم وفي مقدمتها الصين.

وأشادت بالروح الوطنية العالية لدى الكوادر الطبية والصحية، مؤكدة أن الوضع الصحي في المحافظات الشمالية لا زال مسيطراً عليه، شاكرة كل الأطباء الفلسطينيين الذين أبدوا روح التطوع لمساندة الوزارة في هذه الجائحة من محافظات الوطن عامة ومن الشتات.

وأوضحت أن المحافظات الجنوبية تحتاج لكل طبيب داخلها في الوقت الحالي للتصدي لفيروس كورونا والذي لا يُعرف متى سينتهي أو تخف حدته، مشيرة إلى أننا لا نريد لأي فجوة أن تحدث داخل مستشفيات الوطن والتي قد تؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أن شعبنا يعكس أجمل ما لديه من روح وحدوية ونضالية ووطنية في أوقات الأزمات. ووجهت رسالة إلى الكوادر الطبية والصحية والأمنية قائلة: "ابقوا كما عهدناكم وعهدكم شعبكم مقاتلين أشداء ضد هذا الفيروس الذي سننتصر عليه حتماً".

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: بهذا.. يصبح الطفل آدم والكعك الغزي إرهاباً فلسطينياً في نظر إسرائيل..!

بعد 7 سنوات على اختفائه .. الاحتلال يبلغ ذوي مفقود أنه مات غرقاً

صور.. ممثلة مصرية تقتل زوجها والنيابة تتخذ قرارا عاجلا

صحيفة :المقاومة تهدد باستمرار إطلاق الصواريخ و استشهاد الأسير الغرابلي لن يمر من دون ردّ

يديعوت تزعم : الرجوب "متطرف و يحاول إظهار نفسه كخليفة لأبو مازن"

والدة الطفل السوري الذي اغتصب في لبنان تكشف تفاصيل صادمة!

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع قادة الأجهزة الأمنية لمواجهة فيروس كورونا..

الأخبار الرئيسية

kk

استشهاد الأسير سعدي الغرابلي من غزة داخل مستشفى كابلان الإسرائيلي

مصدر في البيت الأبيض : "إمكانية تنفيذ الضم خلال تموز لا تزال قائمة"

فتح توضح حقيقة الانباء المتداولة حول تحديد مكان وزمان المهرجان المركزي القادم ضد الضم

ملحم: تمديد الإغلاق خمسة أيام ابتداءً من صباح غد الاربعاء

الصحة بغزة تقرر ارسال فريق طبي متعدد التخصصات للمساعدة في مواجهة كورونا بالضفة