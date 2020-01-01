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حالة الطقس : أجواء حارة نهارا ومائلة للبرودة ليلا

الأربعاء 08 يوليو 2020 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : أجواء حارة نهارا ومائلة للبرودة ليلا


رام الله / سما /

يتوقع الراصد الجوي أن، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتكون الأجواء حارة نهارا بشكل عام في معظم المناطق مع سماء صافية.

وتكون الحرارة حول المعدلات السنوية العامة، ومع ساعات المساء تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال بشكل عام وتصبح مائلة للبرودة في الجبال العالية. الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة نهارا بشكل عام في معظم المناطق.

وتكون الأجواء غائمة جزئيا في ساعات الصباح ثم تصفو السماء نهارا، وتكون الحرارة حول المعدلات السنوية العامة.

ومع ساعات المساء تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال بشكل عام وتصبح مائلة للبرودة في الجبال العالية. الرياح شمالية غربية إلى شمالية.

بينما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة نهارا بشكل عام في معظم المناطق.

وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 2-3 درجات، ومع ساعات الليل تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال في الجبال العالية وتبقى دافئة في المناطق المنخفضة. الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم السبت، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة نهارا بشكل عام في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 2-3 درجات.

ومع ساعات الليل تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال في الجبال العالية وتبقى دافئة في المناطق المنخفضة. الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

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