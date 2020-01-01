8 وفيات و1137 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات و1137 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 342 وفاة، وعدد المصابين إلى 31886 مصابا.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن "الصحة الإسرائيلية"، وصفت الحالة الصحية لـ 86 مصابا بالخطيرة، منهم 34 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تبلغ عدد الحالات النشطة 13352 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 18192 بعد تسجيل 136 حالة تعاف جديدة.

وفي سياق متصل، أعلنت رئيس خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية سيغل ساديتسكي، اليوم الثلاثاء، عن استقالتها من منصبها، مؤكدةً أن "إسرائيل تتجه نحو مكان خطير في الأسابيع الأخيرة. والمعطيات وخريطة انتشار فيروس كورونا والتوقعات للمستقبل القريب تدل على ذلك كألف شاهد".

وانتقدت ساديتسكي العودة السريعة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي بعد انخفاض عدد الإصابات في الموجة الأولى، مشيرةً إلى أن بوصلة مواجهة الوباء فقدت الاتجاه منذ عدة أسابيع، في ظل الاستجابة المتأخرة للحالة الوبائية.

وفي هجوم خارج عن المألوف، انتقد رئيس الكنيست ياريف ليفين، أداء الحكومة خلال أزمة كورونا، وقال إن "الكنيست لن تكون ختما مطاطيا للحكومة".

وأضاف ليفين، وهو من حزب الليكود وأحد المقربين لنتنياهو، أن "الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة عن انعدام القدرة لوقف انتشار كورونا".